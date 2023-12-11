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  4. Survivor kınası yaktı! Nagihan Karadere göbek atıp, kurtlarını döktü! O anlar çok konuşuldu

Survivor kınası yaktı! Nagihan Karadere göbek atıp, kurtlarını döktü! O anlar çok konuşuldu

11.12.2023 17:24 | Son Güncelleme:
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Son dönemde ailesi tarafıdan reddedildiği iddialarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere hakkında çıkan iddiaları yalanlamış ve kameralar önünde babasını aramıştı. Kardeşi ile sorunlar yaşadığını söyleyen ünlü isim bu defa 'Survivor kınası' ile gündeme geldi. All Star kadrosuna dahil olan Karadere, Survivor için kına gecesi organize edip sosyal medyada paylaştı.

Ülkemize çok sayıda madalya kazandıran milli atlet Nagihan Karadere Survivor 2016, Survivor 2018, Survivor Exxen Cup ve Survivor 2022 All Star yarışmalarındaki performansıyla dikkat çekmişti.

Şimdilerde Survivor All Star 2024 öncesi sıkı bir antrenman yapan Nagihan Karadere son olarak düzenlediği kına gecesi ile adından söz ettirdi. Survivor 2024 All Star'a gitmek için gün sayan Karadere, yarışma öncesi kına gecesi düzenledi.

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Eline kına yaktıran Nagihan Karadere, göbek atıp kurtlarını döktü. Ünlü isim o anlarını 'Survivor kınası olur mu? Eee tabii ki olur Türkan Annem bana Survivor kınası da yaptı, daha ne olsun? Bekle beni Dominik! Tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Hepimizi çok seviyorum canlar.' notu ile kına gecesinden pozlarını peş peşe paylaştı.

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Bir gelin gibi kaftan giyen Karadere, "Parkurların kraliçesi Nagihan Karadere'nin Survivor kınasına hoş geldiniz" yazılı bir tabelayla arkadaşlarını karşıladı.

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Nagihan Karadere'nin bu etkinliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü ismin o anlarına; 'Çok iyi ya', 'Şampiyonluk sana çok yakışacak', 'Harika gözüküyorsun', 'Kıskanılan kadın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere ele antre
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