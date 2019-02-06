Survivor Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer kaç yaşında, nereli?

Survivor Melisa Emirbayer, 'Hiçbir zaman kolay kazanmadım. Zoru başarmaya gidiyorum' sloganı ile dikkat çekmişti. Survivor 2019'a İzmir’den katılan 23 yaşında ki Melisa Emirbayer milli yüzücü.

Yüzmede Türkiye şampiyonlukları dikkat çeken başarılı sporcu Melisa Emirbayer, Survivor'ın en çok merak edilen isimlerinden biri olduç

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi.

2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.





