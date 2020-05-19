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Survivor Mert kimdir? Survivor Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 23:25 | Son Güncelleme

Survivor 2020 ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Mert Öcal, bu hafta eleme adayı olarak gösterildi. urvivor'da parkurda gösterdiği mücadelelerle adından söz ettirmeye başlayan Survivor Mert Öcal daha önce de Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden biriydi. Peki, Survivor yarışmacısı Mert Öcal kimdir ve kaç yaşındadır? Mert Öcal hangi dizilerde rol aldı? İşte Survivor Mert Öcal'ın hayat hikayesi ve merak edilenler.

Survivor Mert kimdir? Survivor Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

Arka Sokaklar, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mert Öcal Survivor 2020'de finale kalabilecek isimler arasında gösteriliyor. Survivor 2020 macerasını iddialı bir şekilde sürdüren Mert Öcal'ın finale kadar gidip gidemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

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MERT ÖCAL KİMDİR? ROL ALDIĞI DİZİLER

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

mert öcal

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Son olaraksa Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.

mert

İsimsizler (2017)
Savaşçı (Baran, 2017)
Aşk Yeniden (Ertan, 2015)
Bizim Okul (Murat, 2013)
Kız Annesi (Yalçın, 2011)
Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)
Oyun Bitti (Murat, 2007)
Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)
Doktorlar (4. Sezon 2010
Nehir (2005)
Asla Unutma (Salih, 2005)

Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)
Mahmut İle Meryem (2012)
Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)

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