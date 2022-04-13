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Survivor Mert Öcal'dan sevgilisi Sude Burcu'ya tam destek! "Onlar konuştukça..."

13.04.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star programına damga vuran olaylardan biri de Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşkı olmuştu. Nisa Bölükbaşı'nın araya girmesiyle bu durum magazin gündemini uzun bir süre meşgul etmişti. Survivor'dan elenen Mert, sevgilisi Sude Burcu'ya tam destek veriyor.

Survivor Mert Öcal'dan sevgilisi Sude Burcu'ya tam destek! "Onlar konuştukça..."

Nisa Bölükbaşı'nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu ile sevgili olan Mert Öcal'ın, Survivor'da Sude Burcu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Survivor'a erken veda eden Mert Öcal hakkında Sude Burcu, "Umarım dışarıda hala aynı durumdadır" demiş ve Mert Öcal "Aynı durumdayım" sözlerini paylaşmıştı. Öcal'ın sevgilisine desteği sürüyor.

MERT ÖCAL'DAN SUDE BURCU'YA TAM DESTEK

Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu için Twitter ve Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapıyor.

Survivor Mert Öcal'dan sevgilisi Sude Burcu'ya tam destek!

Sude Burcu'nun pozlarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Mert Öcal, sevgilisi hakkında övgü dolu ifadeler kullanıyor.

Survivor Mert Öcal'dan sevgilisi Sude Burcu'ya tam destek!

Sude Burcu'nun Survivor'dan önce ve Survivor'da gösterdiği başarıları paylaşıyor.

Survivor Mert Öcal'dan sevgilisi Sude Burcu'ya tam destek!

Geçtiğimiz günlerde Sude Burcu'nun pozunu kalp emojisiyle paylaşan Mert Öcal, "Tanımıyor olsam fanı olurdum gülücük" ifadelerini de yazdı.

Survivor Mert Öcal'dan sevgilisi Sude Burcu'ya tam destek!

Öte yandan Mert Öcal, eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu'na sadık olmadığı için sosyal medyadan eleştiri alıyor.

Survivor Mert Öcal'dan sevgilisi Sude Burcu'ya tam destek!


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survivor Mert Öcal
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