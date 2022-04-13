Survivor Mert Öcal'dan sevgilisi Sude Burcu'ya tam destek! "Onlar konuştukça..."

Nisa Bölükbaşı'nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu ile sevgili olan Mert Öcal'ın, Survivor'da Sude Burcu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Survivor'a erken veda eden Mert Öcal hakkında Sude Burcu, "Umarım dışarıda hala aynı durumdadır" demiş ve Mert Öcal "Aynı durumdayım" sözlerini paylaşmıştı. Öcal'ın sevgilisine desteği sürüyor.

MERT ÖCAL'DAN SUDE BURCU'YA TAM DESTEK

Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu için Twitter ve Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapıyor.

Sude Burcu'nun pozlarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Mert Öcal, sevgilisi hakkında övgü dolu ifadeler kullanıyor.

Sude Burcu'nun Survivor'dan önce ve Survivor'da gösterdiği başarıları paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sude Burcu'nun pozunu kalp emojisiyle paylaşan Mert Öcal, "Tanımıyor olsam fanı olurdum gülücük" ifadelerini de yazdı.

Öte yandan Mert Öcal, eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu'na sadık olmadığı için sosyal medyadan eleştiri alıyor.



