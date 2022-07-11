Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile aşk pozu verdi! "Güzelliğiniz olağanüstü"

Mert Öcal ile Sude Burcu ikilisi aşk dolu paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son zamanların dikkat çeken çiftlerinden biri olan Öcal ile Burcu, sarılarak poz verdi.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Mert Öcal ile Sude Burcu'nun ilişkisi Survivor All Star 2022'de en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Şimdilerde sosyal medyayı aktif olarak kullanan ikili, birbiriyle pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Mert Öcal, sevgilisine sarıldığı pozu kalp emojisi koyarak paylaştı.

O poza takipçileri, "Güzelliğiniz olağanüstü", "Yakışmışsınız birbirinize" gibi yorumlar yaptı.





