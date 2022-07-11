MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile aşk pozu verdi! "Güzelliğiniz olağanüstü"

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile aşk pozu verdi! "Güzelliğiniz olağanüstü"

11.07.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'ye ilişkileriyle damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal ikilisi, aşk dolu paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Mert Öcal, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile aşk pozu verdi! "Güzelliğiniz olağanüstü"

Mert Öcal ile Sude Burcu ikilisi aşk dolu paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son zamanların dikkat çeken çiftlerinden biri olan Öcal ile Burcu, sarılarak poz verdi.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Mert Öcal ile Sude Burcu'nun ilişkisi Survivor All Star 2022'de en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile aşk pozu verdi!

Şimdilerde sosyal medyayı aktif olarak kullanan ikili, birbiriyle pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile aşk pozu verdi!

Mert Öcal, sevgilisine sarıldığı pozu kalp emojisi koyarak paylaştı.

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile aşk pozu verdi!

O poza takipçileri, "Güzelliğiniz olağanüstü", "Yakışmışsınız birbirinize" gibi yorumlar yaptı.

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile aşk pozu verdi!

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile aşk pozu verdi!

Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile aşk pozu verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar'ın Ela'sı süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay olduDoktorlar'ın Ela'sı süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"
"Eli kasığımda bir adamla..." yorumları yapılmıştı! Zeynep Bastık ve Edis'ten yeni dans"Eli kasığımda bir adamla..." yorumları yapılmıştı! Zeynep Bastık ve Edis'ten yeni dans
Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Ortaya çıktı! Gören inanamadı

Ortaya çıktı! Gören inanamadı

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

İlginizi Çekebilir

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.