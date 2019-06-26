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Survivor Merve 11 yıl sonra mezun oldu!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

Geçen yıllarda Survivor yarışmasında ter döken Merve Aydın, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Survivor Merve'nin 11 yıl sonra mezun olması ise sosyal medyaya damga vurdu.

Survivor Merve 11 yıl sonra mezun oldu!

Geçen yıllarda Survivor yarışmasında ter döken Merve Aydın nihayet mezun oldu.

Merve Aydın, mutluluğunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Uzun bir serüvenin sonuna geldik. İnanılmaz mutluyum. Bu 11 yıllık süreçte Marmara Üniversitesi'nin bana en büyük hediyesi sevgili eşim oldu.

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Başta annem, babam, kardeşim olmak üzere sevgili eşime, arkadaşlarıma benim için çok değerli olan canım bitanecik hocama ve değerli hocalarımın hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum.

Biliyorsunuz okulumu çok seviyorum ve en fazla bu kadar uzatabildim...

Her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu vardı ve artık mezunum..."

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Anahtar Kelimeler:
Survivor Merve Merve Aydın

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