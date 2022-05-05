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Survivor Merve Aydın’ın annesi kimdir? Merve Aydın'ın annesi Nilüfer Aydın öldü mü? Ne zaman hayatını kaybetti?

05.05.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Merve Aydın’ın annesi Nilüfer Aydın, programın 96. bölüm fragmanında sakatlık yaşadığı görülen genç yarışmacının, acı içinde "Anne" diye haykırmasının ardından merak konusu oldu. İlk olarak yarışmanın 2014 sezonuna katılan ama asıl çıkışını 2015 yılında yapan genç yarışmacının sağlık durumu merak edilen başka bir unsur oldu. Peki Survivor Merve Aydın’ın annesi kimdir? Merve Aydın'ın annesi Nilüfer Aydın öldü mü? Ne zaman hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Survivor Merve Aydın’ın annesi kimdir? Merve Aydın'ın annesi Nilüfer Aydın öldü mü? Ne zaman hayatını kaybetti?

Merve Aydın, Survivor AllStar 2022'nin iddiaları yarışmacılarından biri. Genç yarışmacı, geçtiğimiz sezonlarda birinciliği kıl payı kaçırmıştı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına karşın yarışa devam etmesi ile hafızalara kazınan başarılı sporcu Survivor All Star 2022'nin 96. bölümünde sakatlık yaşıyor. Yarışmanın bu akşam ekrana gelecek olan bölümünün fragmanı yayınlandı. Yarışmacının "Anne" diye haykırdığı görülüyor. Peki Survivor Merve Aydın’ın annesi kimdir? Merve Aydın'ın annesi Nilüfer Aydın öldü mü? Ne zaman hayatını kaybetti? İddialı tavrıyla bilinen başarılı yarışmacının hayatı, biyografisi ve annesi ile ilgili bilgiler haberimizde.

SURVIVOR MERVE AYDIN'IN ANNESİ KİMDİR?

Survivor AllStar 2022 yarışmacısı Merve Aydın'ın annesi Nilgün Aydın'dır.

Nilgün Aydın, 2021 yılında kanserden dolayı hayatını kaybetti.

Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Aydın kimdir? Acun Ilıcalı'dan konseyde şok sözlerSurvivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Aydın kimdir? Acun Ilıcalı'dan konseyde şok sözler

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SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Merve Aydın, ENKA spor kulübünün sporcusudur. Merve Aydın, 2008 senesinde Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelmiştir ve gümüş madalyayı almaya hak kazanmıştır. 2011 senesinde ise İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci olmuştur. Yine 2011 senesinde Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır.

Aydın ayrıca 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle de büyük ses getirmiştir. Yarış esnasında sakatlanan sporcu, 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirmiştir.

MERVE AYDIN'IN EŞİ KİMDİR?

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Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir ve 'Barlas' isminde bir erkek çocukları bulunmaktadır.

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