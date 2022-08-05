Survivor Merve Oflaz derin dekolteli elbisesiyle poz verdi! Güzelliği baş döndürdü...

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve daha sonra 2017-2021 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde Bahar karakterine hayat veren Merve Oflaz, Instagram pozlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak yeşil dekolteli elbisesiyle adeta bir kuğu gibi gözüken pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Oflaz'a beğeni yağdı.

GÜZELLİĞİYLE BAŞ DÖNDÜRDÜ

2008 yılında Var Mısın Yok Musun ve 2010 yılında katıldığı Survivor programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Merve Oflaz, güzelliğiyle baş döndüren ünlü isimler arasında yer alıyor.

Tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Merve Oflaz, son olarak yeşil derin dekolteli elbisesiyle gündeme geldi.

Muhteşem fiziği ve fit vücuduyla takipçilerini mest eden ünlü isim, pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Oflaz'ın pozlarına takipçileri, "Aşırı güzelsin" ve "Her şey mi yakışır bu kadar be" gibisinden yorumlar yapıldı.

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