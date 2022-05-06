Survivor Merve ve Perviz Survivor AllStar 2022'nin 96. bölümünün ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yarışmada ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı 2 yarışmacıya ilişkin kötü haberi duyurdu. Survivor Merve ve Survivor Perviz diskalifiye mi oldu? Sağlık durumları nasıl? Survivor Merve ve Perviz neden diskalifiye oldu? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde.

SURVİVOR MERVE VE PERVİZ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Merve Aydın, Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlandı.

Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.



Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Merve, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Merve Aydın hakkındaki gelişmeyi ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Merve'nin ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Ortopedik sakatlıklar bir süre sonra geçiyor ve normal hayatına devam ediyor. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı. Yapılan kontrollerde devam etme şansı olmadığı net olarak gözüküyor"

Doktor Merve Aydın'ın aşil tendonu koptuysa yarışmaya devam edemeyeceğini de belirtmişti. Survivor Merve Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Merve için Survivor macerası sona erdi." dedi.

Acun Ilıcalı Parviz'le ilgili kötü haberi duyurdu. Oarviz diskalifiye edildi.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık ekibimiz aşilinde soru olan Parviz'le ilgili kesin kararı verdi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek"

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Merve Aydın, ENKA spor kulübünün sporcusudur. Merve Aydın, 2008 senesinde Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelmiştir ve gümüş madalyayı almaya hak kazanmıştır. 2011 senesinde ise İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci olmuştur. Yine 2011 senesinde Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır.

Aydın ayrıca 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle de büyük ses getirmiştir. Yarış esnasında sakatlanan sporcu, 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirmiştir.

Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir ve 'Barlas' isminde bir erkek çocukları bulunmaktadır.

SURVİVOR PERVİZ KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya geldi.

Parviz, şimdiye dek profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 oğlu çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.

Parviz Abdullayev, 1.76 boyundadır.

