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Survivor Nagihan çok hırslı! "Rakiplerim bilsinler ki..."

13.12.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'a Ünlüler Takımı'nda dönen Nagihan Karadere yaptığı açıklamada çok iddialı olduğunu söyledi. Survivor Nagihan "Rakiplerim bilsinler ki daha güçlü ve daha hırslı geliyorum" dedi.

Survivor Nagihan çok hırslı! "Rakiplerim bilsinler ki..."

MYNET ÖZEL- Survivor All Star'ın merak edilen isimleri Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yarışma katıldıkları döneme damga vuran eski yarışmacılar Ünlüler ve Gönüllüler olarak adaya dönüyor.

Yeniden yarışmaya dönecek olmanın heyecanını yaşayan Nagihan Karadere Mynet'in sorularına yanıt verdi.

Nagihan Karadere "Survivor'a yeniden gidecek olmak neler hissettiriyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

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Survivor'da tekrar olmak çok çok heyecanlı ve çok mutluyum rakiplerimin hepsi güçlü ve azimli. Bu sene güzel geçecek zorluklar ile uğraşmak benim işim. Kolayı herkes yapar kazanmak için oradayım elimden geldiğince güzel bir yarışma olması için uğraşacağım" dedi.

Ekran Alıntısı

"DAHA HIRSLI GELİYORUM"

Nagihan Karadere açıklamasının devamında ise "Ben rakip olarak kendimi görüyorum kendimle yarışacağım rakiplerim de güçlü burada akıl, güç, strateji kazanır kolay bir sezon olmayacak inşallah sonuna kadar gidip finali görürüz" yorumunda bulundu.

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İddialı olduğunu her zaman dile getiren Survivor Nagihan'ın rakiplerine mesajı ise şöyle: Rakiplerim bilsinler ki daha güçlü ve daha hırslı geliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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