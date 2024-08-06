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Survivor Nagihan'dan Turabi itirafı! Adada mobbing iddiası: Özellikle erkek yarışmacılar...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.08.2024 07:59
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Survivor yarışmasının en iddialı isimlerinden Nagihan katıldığı yayında adadaki yaşantıya dair açıklamalarda bulundu. Şap yanıtı ve Turabi açıklaması ise dikkat çekti.

Survivor Nagihan'dan Turabi itirafı! Adada mobbing iddiası: Özellikle erkek yarışmacılar...

MYNET- Pınar Kerimoğlu'nun konuğu olan Nagihan Karadere açıklamalarıyla dikkat çekti. Survivor yarışmasına dair sözleriyle dikkat çeken Nagihan, yarışmadaki şap iddialarına da yanıt verdi.

ŞAP İDDİALARI

Karadere, "Yarışmada şap vermeleri için yemek vermeleri gerek. Erkeğe erkek gibi bakamıyorsun. Bardağa bakmakla erkeğe bakmak aynı oluyor" dedi.

Nagihan Karadere Hakan Hatipoğlu'na dair konuşurken de ilginç iddialarda bulundu. Turabi'ye dair konuşan Survivor yarışmacısı "Turabi ile iyi bir arkadaştım takım arkadaşımdı, Turabi'ye çok fazla laf sokuyorlardı. Tamam Turabi de rahat durmuyor olabilirdi yani herkese böyle bal kabağı yapıp ateş etmiş herkes de ona intikam almak istiyor olabilir" dedi.

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"TURABİ GİTMEK İSTİYORDU..."

Survivor Nagihan devamında ise "Ben Turabi'ye karşı ekstra bir herkesin özellikle erkeklerin bir mobbing yaptığını fark ettim bir olay olmuştu; Hakan'la Turabi arasında Hakan'ın da ağzından kötü bir söz çıktı. Bunu da ben duydum ama o an gidip söylemedim. Bu arada da herkes orada kötü söz kaçırabilir ağzından. Ortalık yatıştı Turabi'ye söyledim, gaza gelip kendini yakma dedim. Sonra birisine daha anlattım o da hemen gitmiş söylemiş Turabi beni çekip Hakan bana bunu mu söyledi dedi. Ertesi gün birbirlerine girdiler Hakan da bana düşman oldu" ifadelerini kullandı.

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O dönem Turabi'nin gitmek istediğini de söyleyen Nagihan takım arkadaşını korumak istediğini de söyledi.

*Bu içerik Mynet editörleri tarafından deşifre edilmiştir.

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Nagihan Karadere
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