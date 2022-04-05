Nagihan Karadere, Survivor All Star 2022'nin 4 Nisan Pazartesi günü yayınlanan bölümünde konseyde ağladı. Acun Ilıcalı'nın oyunlarda gergin göründüğünü söylemesinin ardından gözyaşlarını tutamayan yarışmacı, keyif alamadığı için gerildiğini ve her seferinde kendini tutmaya çalıştığını ifade etti. Bu olay sonrası Survivor Nagihan Karadere kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Nagihan Karadere evli mi, çocuğu var mı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.Nagihan Karadere'nin Survivor serüvenini sizler için derledik.

SURVİVOR NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

NAGİHAN KARADERE EVLİ Mİ?

Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe 2017 yılında boşanmıştır. Çiftin Ece Arven Gökçe adından bir kızı vardır.

SURVİVOR NAGİHAN KAÇ KERE YARIŞMAYA KATILDI?

Survivor Nagihan 2 kez yarışmaya katıldı. Survivor 2018'in finaline kadar gelen ve Adem Kılıççı ile oylamaya kalan Nagihan Karadere şampiyonluğu Kılıççı'ya kaptırdı.

NAGİHAN KARADERE SURVİVOR'DA ŞAMPİYON OLDU MU?

Nagihan Karadere'nin Survivor şampiyonluğu bulunmuyor. Nagihan Karadere Survivor 2022 All Star'dan önce 2 kez yarışmada yer aldı. 2016 yılında beşinci olan Karadere, 2018'de ise birinciliği Adem Kılıççı'ya kaptırmıştı.

NAGİHAN KARADERE NE ZAMAN FİNALE ÇIKTI?

Survivor'da 2 kez yarışan Nagihan Karadere yalnızca 1 kez finale kadar gidebilmiştir. 2018 yılında Adem Kılıççı'ya yenilen Karadere 2. olmuştur.





