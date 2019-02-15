Survivor Nagihan ve Sema arasında canlı yayında gergin anlar!

Survivor 2018'de ayrı takımlarda yer alan Nagihan Karadere ile Sema Aydemir arasında yarışma boyunca sık sık sert tartışmalar yaşanmıştı. Survivor'da başlayan gerginlik, bir sene sonra Survivor Ekstra programında da devam etti.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra'da Furkan, All Star'da Nagihan'ın Adem'e ettiği sitemi hatırlatınca eski defterler açıldı. Nagihan ve Sema arasında gerginlik yaşandı.

Nagihan'ın Sema'ya 'Hızlı ama bal yapmayan bir yarışmacısın' dedi. Sema ise 'Ben senin gibi son bir ay puan yapmadım' cevabını verince tansiyon yükseldi.

'KENDİNİ SUYA AT'

Sema'ya sert tepki gösteren Nagihan, "Adada kızlar bir araya gelip beni dışladınız. Yarışmada 'Günaydın', 'Nasılsın' dedim, cevap vermedi. Saçımı ördü, ada konseyinde bile söyledi" ifadelerini kullandı. Sema da "Takım arkadaşlarının günahına giriyorsun. Güç oyununda benimle dalga geçtin. 'Direnme, kendini suya at' dedin" şeklinde konuştu.

