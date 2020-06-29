Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı'nın Instagram pozlarına beğeni yağıyor! Survivor Nisa kaç yaşında? İşte hayat hikayesi

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

Çekya'nın başkenti Prag'da dünyaya gelen ve Nisa profesyonel olarak voleybol da oynuyor.

Nisa Bölükbaşı , Survivor'da son 7 yarışmacı arasına kalmayı başararak kendisini kanıtladı. Survivor'da performansıyla dikkat çeken Nisa, zaman zaman ise duygusal davranışları ve yarışmadan ayrılmak istemesiyle de gündem oldu. Ancak Nisa, aralarında yakınlaşma olduğu iddia edilen Sercan Yıldırım ile yaşadığı polemiklerle de dikkat çekiyor. İşte Survivor Nisa Bölükbaşı hakkında merak edilenler. Konseylerde Sercan Yıldırım ile girdiği polemiklerle adından söz ettiren ve bazı açıklamaları ile şimşekleri üzerine çeken Nisa Bölükbaşı henüz 22 yaşında.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka’da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018’de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

