Survivor Nisa sakatlandı mı? Nisa Bölükbaşı'nın sağlık durumu nasıl? Survivor All Star'dan diskalifiye mi olacak? 23 Mayıs 2022 Pazartesi

Survivor Nisa Bölükbaşı yarışmanın 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanacak bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda sakatlık yaşadı. Sevilen yarışmacının, çenesine oyun sırasında taşıdığı çember geldi. Peki Survivor Nisa sakatlandı mı? Nisa Bölükbaşı'nın sağlık durumu nasıl? Survivor All Star'dan diskalifiye mi olacak? Yarışmanın 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümüne ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR NİSA SAKATLANDI MI?

Survivor Nisa, yarışmanın 23 Mayıs Pazartesi günü ekrana gelecek olan bölümünde talihsiz bir olay yaşıyor.

Survivor All Star 2022'nin yeni bölüm fragmanında yarışmacılar, tüm güçleriyle taş çemberi bir ters bir düz yaparak parkurun bir kısmını tamamlamaya çalıştı. Nisa'nın çenesine çember geldi. Acı çeken genç yarışmacı bir anda yere yığıldı.

NİSA BÖLÜKBAŞI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nisa Bölükbaşı'nın yere kapaklanması sonrası, yarışmacı arkadaşlarının panik halinde yanına gittiği görüldü. Bu durum Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde olacakların merak edilmesine neden oldu. Öte yandan Nisa'nın sağlık durumuna ilişkin detaylar yeni bölümde netlik kazanacak.

NİSA BÖLÜKBAŞI SURVİVOR ALL STAR 2022'DEN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Nisa Bölükbaşı'nın yaşadığı talihsiz olay sebebiyle gerekli açıklamanın 23 Mayıs Pazartesi günü ekrana gelecek olan bölümde yapılacağı öngörülüyor.

