Survivor Nisa ve Barış neden ayrıldı? Kitap olayı nedir? Nisa ve Barış kitap olayı yüzünden mi ayrıldı?

Survivor'da Nisa'nın Ogeday ile sevgili olduğu iddiaları gündemde yer alırken Nisa ile Barış arasındaki mesele yeniden gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor röportajda Barış ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulunan Nisa ağlayarak, "Hayatımın en kötü 1 yılıydı" demişti. Barış'ın olduğu Sürgün Adası'na gönderilen Evrim, Nisa'nın Barış hakkında 'iğrenç' kelimesini kullandığını ona söyledi. Böylece ikilinin arasında ipler gerildi. Tüm bunlarla birlikte Barış ve Nisa'nın neden ayrıldığı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR BARIŞ VE NİSA NEDEN AYRILDI?

Evrim Keklik Nisa için, "Bunun hayranlarına, sevenlerine, sevgililerine anlam veremiyorum." demiş ve Nisa ise, "Bana da laf atmasaydın olmazdı Evrim" demişti. Bu sözlerin ardından sosyal medyada, Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduklarına dair oldukça paylaşım yapıldı.

Geçtiğimiz günlerce eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında konuşan Nisa, "Hayatımın en kötü 1 yılıydı" demiş ve Barış'ın sürekli telefonunu karıştırdığını, annesiyle olan konuşmalarını tercüme ettirip okumaya çalıştığını ağlayarak söylemişti. İkilinin ayrılma kararı almasının sebebinin, Yağcı'nın hayatıyla ilgili yayınladığı kitapta yer alan ifadeler olduğu konuşuluyor.

"BANA NE YÜZLE İĞRENÇ BİR ADAM DERSİN?"

Barış'ın da olduğu Sürgün Adası'na gönderilen Evrim'in adını yazan bir isim de Nisa oldu. Bu duruma oldukça sinirlenen Evrim, Nisa'nın Barış hakkında "İğrenç" dediğini Barış'a söyledi. Barış'ın ise Nisa'ya, konseyde hesap sorduğu görülüyor.

KİTAP OLAYI NEDİR?

Barış Murat Yağcı geçtiğimiz dönemde bir kitap yayımlamış ve kitapta, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. ... Yüzlerce kadına yaptım bunu" ifadelerine yer vermişti. Yağcı'nın bu sözleri eleştiri yağmuruna tutulmuştu. İkilinin bu ifadelerden dolayı ayrıldığı konuşuluyor.



