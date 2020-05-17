Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kararı kendisi verecek

Survivor Ekstra programında konu ile ilgili konuşan Furkan Dede "Acun Abi ile görüştüm. Nisa'nın problemi için 'psikolojik' dedi" ifadesini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı instagram hesabından yaptığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı. Nisa'nın son durumu ile ilgili bilgiler veren Acun Ilıcalı "Nisa sevenler şunları unutmasın Nisa'yı yarışmaya alan biziz. Nisa zaten bırakmak istediğinde de destek oldum, bunu da düşünmek lazım. Mert benim canım ciğerim Instagram'da ilk seni takip edeceğim demişim, samimiyetimi göstermişim yine aç kaldığı için bir şeyler söylendi" ifadelerini kullandı.

"NİSA YARIŞMA GÜNÜ YARIŞMAK İSTEMİYORUM DİYOR, BİZ NE YAPALIM"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nisa'ya dönecek olursak tamamen psikolojik, tanıtımda yanlış bir görüntü konmuş 40 tane şey çıkartıyorsunuz. Montajı yapan arkadaş yanlış yapmış. Nisa sevenlere söylüyorum, yarışma günü yarışmak istemiyor biz ne yapalım. Nisa'yı çok iyi anlıyorum çok da severim. Kendi yeğenim katılsa ve yarışmaya çıkmasa ne diyeceğim, oyun oynamıyor sonra ödüle gidiyor yine destekliyorsunuz. Allah korusun kız sizin yazdıklarınızı okusa düzelme ihtimali yok. Her yaptığına sempatik bakan birileri olduğunu gördüğü zaman olmaz, doğruyu söyleyen insanlarla birlikte olmanız lazım. Dokunulmazlık oyununa çıktı ama yarın çıkar mı bilmem. Psikolojik dediğimiz şu... oyunu oynamak istemedi."

"NİSA BIRAKSA BIRAKACAKTI"

"Nisa bıraksa bırakacak zaten, bırakmadı. Nisa'yı en son oyuna çıkmayınca kliniğe götürdük ve orada Nisa ayrılıyormuş gibi muamele yapıldı. Bu saatten sonra iş Nisa'ya kalıyor. Onunla güzel bir konuşma yaptık ve kararı artık kendisi verecek."

