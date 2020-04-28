Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? "Gitmek istiyorum" sözüne Acun'dan yanıt! Nisa Survivor'dan elendi mi?

Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı, yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi.

OYUNDA KAZANDI AMA AĞLAMAYA BAŞLADI

Survivor 2020'de kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunda Nisa, Elif'e karşı sayıyı alarak skoru 8-6 yaptı. Nisa'nın aldığı bu sayı ile motive olan gönüllüler, oyunu buradan çevirdi ve ödülü kazandı. Buna rağmen Nisa'nın keyfi yerine gelmedi. Nisa, "Yapamıyorum, gitmek istiyorum" diyerek ağlamaya başladı. Oyun sonrasında Nisa'ya durumu soruldu fakat kelimesini tamamlayamadı, yine gözyaşlarına boğuldu.

NİSA: ARTIK BİTMİŞİM

Oyun sonrasındaki seremonide ise Acun Ilıcalı, Nisa'ya dönerek "Yine morali bozuk bir Nisa var. Merak ediyoruz ne oldu?" diye sordu. Nisa ise "Yapamıyorum. Arkadaşlarım çok iyi destek veriyor ama olmuyor. Artık sinirli de değilim. Bitmişim" dedikten sonra yere çöktü ve gözyaşlarına boğuldu. Nisa'ya takım arkadaşı Barış moral vermeye çalıştı.

NİSA SURVIVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Acun Ilıcalı ise Nisa için "Vakit verelim Nisa'ya biz. Ama hiç kimseyi de Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" dedi.

Survivor'da Nisa için verilmiş bir karar şimdilik yok. İlerleyen günlerde Nisa'dan bir teklif gelmesi durumunda Survivor'dan elenmesi değerlendirilecek.



