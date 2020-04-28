MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? "Gitmek istiyorum" sözüne Acun'dan yanıt! Nisa Survivor'dan elendi mi?

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? "Gitmek istiyorum" sözüne Acun'dan yanıt! Nisa Survivor'dan elendi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 01:00 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi. Ödül oyunu sırasında aniden morali bozulan Nisa 'Gitmek istiyorum' diye ağlamaya başladı. Nisa oyun sonrası seremonide ise "Bitmişim' dedikten sonra yere çöküp gözyaşlarına boğuldu. Acun Ilıcalı ise " Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" dedi. Peki Nisa Survivor'dan ayrılıyor mu? Survivor Nisa elendi mi?

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? "Gitmek istiyorum" sözüne Acun'dan yanıt! Nisa Survivor'dan elendi mi?

Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı, yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi.

OYUNDA KAZANDI AMA AĞLAMAYA BAŞLADI

Survivor 2020'de kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunda Nisa, Elif'e karşı sayıyı alarak skoru 8-6 yaptı. Nisa'nın aldığı bu sayı ile motive olan gönüllüler, oyunu buradan çevirdi ve ödülü kazandı. Buna rağmen Nisa'nın keyfi yerine gelmedi. Nisa, "Yapamıyorum, gitmek istiyorum" diyerek ağlamaya başladı. Oyun sonrasında Nisa'ya durumu soruldu fakat kelimesini tamamlayamadı, yine gözyaşlarına boğuldu.

NİSA: ARTIK BİTMİŞİM

Oyun sonrasındaki seremonide ise Acun Ilıcalı, Nisa'ya dönerek "Yine morali bozuk bir Nisa var. Merak ediyoruz ne oldu?" diye sordu. Nisa ise "Yapamıyorum. Arkadaşlarım çok iyi destek veriyor ama olmuyor. Artık sinirli de değilim. Bitmişim" dedikten sonra yere çöktü ve gözyaşlarına boğuldu. Nisa'ya takım arkadaşı Barış moral vermeye çalıştı.

NİSA SURVIVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Acun Ilıcalı ise Nisa için "Vakit verelim Nisa'ya biz. Ama hiç kimseyi de Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" dedi.

Survivor'da Nisa için verilmiş bir karar şimdilik yok. İlerleyen günlerde Nisa'dan bir teklif gelmesi durumunda Survivor'dan elenmesi değerlendirilecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz kimdir? Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz kimdir?
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor Nisa elendi mi?, Survivor, Survivor Nisa, Survivor Nisa Bölükbaşı,

En Çok Okunan Haberler

Önemli koronavirüs kararı! Süre 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Önemli koronavirüs kararı! Süre 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

ABD'de koronavirüsten 943 can kaybı daha

ABD'de koronavirüsten 943 can kaybı daha

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıkladı

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan'dan umut veren sözler: Önemli bir kırılma

Erdoğan'dan umut veren sözler: Önemli bir kırılma

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor: Hayatım tehlikede

Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor: Hayatım tehlikede

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Survivor'da tepki çeken hareket!

Survivor'da tepki çeken hareket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz kimdir? Necla Poyraz neden öldü?

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz kimdir?

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı koronavirüsle ilgili Dominik'teki son durumu anlattı

Acun Ilıcalı Dominik'teki son durumu anlattı

Nur Yerlitaş'ın cenazesi evinden çıkartıldı! Yakın dostu Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Survivor Aycan şifreli ne konuştu? "Çok üzücü bir haber aldım" Survivor Aycan'dan gizli yazışma açıklaması

Survivor Aycan'dan şifreli mesaj açıklaması: "Çok üzücü bir haber aldım"

İrem Derici'yi kızdıran haç işareti yorumu

İrem Derici'yi kızdıran haç işareti yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.