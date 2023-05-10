Survivor ödül oyununda büyük hesaplaşma! "Benim adımı ağzına alma, çaçaron!"

Survivor'da finale doğru adım adım yaklaşırken heyecanın dozu da artıyor. Araba ödüllü oyun hakkında açıklamada bulunan Acun Ilcalı, takım başına 5 araba vereceklerini belirtti. Bu durum Survivor yarışmacılarını sevindirdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyuna ise Asena ve Cansu arasında yaşanan tartışma damga vurdu.

SURVIVOR'DA İPLER GERİLDİ

Dün dokunulmazlık oyununda gerçekleşen kazayı anımsatan Asena, "Bileğin bayağı iyi durumda bakıyorum" diyerek Cansu'ya çattı.

Asena'nın "Keşke havuz oyununda da oynasaydın" sözleri Cansu'yu sinirlendirdi.

Genç yarışmacı, "İçinin çirkinliği yüzüne yansıyor, yapma!" diyerek Asena'yı uyardı.

"BENİM ADIMI AĞZINA ALMA, ÇAÇARON!"

Tartışmaya Aziz'i de dahil eden Asena'nın tavrı dikkat çekti. Aziz, "Benim adımı ağzına alma çaçaron" diyerek ona yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Haftanın 4. dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da rakipler birbirlerini havuza düşürmeye çalışmıştı. Dengesini kaybeden Asena Cansu'nun da havuza düşmesine neden olmuştu.

Çığlıkları adayı inleten Cansu'nun "Ayağım çok kötü" diyerek sızlanması yarışmacı arkadaşlarını korkutmuştu.





