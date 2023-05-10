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Survivor ödül oyununda büyük hesaplaşma! "Benim adımı ağzına alma, çaçaron!"

10.05.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da ödül oyunu için heyecan dorukta. Ünlü televizyoncu Acul Ilıcalı, araba ödüllü oyunu açıklayınca Survivor yarışmacılarının sevinci yüzlerinden okundu. Otomobilleri oyun alanına getirten Acun Ilıcalı, açıklamasında "Takım başına 5 araba veriyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan dün gerçekleşen kaza, oyun sırasında gündeme gelince ipler gerildi. Asena'nın sözleri Cansu'yu çileden çıkardı. Cansu "İçinin çirkinliği yüzüne yansıyor, yapma!" diyerek rest çekti.

Survivor ödül oyununda büyük hesaplaşma! "Benim adımı ağzına alma, çaçaron!"

Survivor'da finale doğru adım adım yaklaşırken heyecanın dozu da artıyor. Araba ödüllü oyun hakkında açıklamada bulunan Acun Ilcalı, takım başına 5 araba vereceklerini belirtti. Bu durum Survivor yarışmacılarını sevindirdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyuna ise Asena ve Cansu arasında yaşanan tartışma damga vurdu.

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SURVIVOR'DA İPLER GERİLDİ

Dün dokunulmazlık oyununda gerçekleşen kazayı anımsatan Asena, "Bileğin bayağı iyi durumda bakıyorum" diyerek Cansu'ya çattı.

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Asena'nın "Keşke havuz oyununda da oynasaydın" sözleri Cansu'yu sinirlendirdi.

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Genç yarışmacı, "İçinin çirkinliği yüzüne yansıyor, yapma!" diyerek Asena'yı uyardı.

"BENİM ADIMI AĞZINA ALMA, ÇAÇARON!"

Tartışmaya Aziz'i de dahil eden Asena'nın tavrı dikkat çekti. Aziz, "Benim adımı ağzına alma çaçaron" diyerek ona yanıt verdi.

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NE OLMUŞTU?

Haftanın 4. dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da rakipler birbirlerini havuza düşürmeye çalışmıştı. Dengesini kaybeden Asena Cansu'nun da havuza düşmesine neden olmuştu.

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Çığlıkları adayı inleten Cansu'nun "Ayağım çok kötü" diyerek sızlanması yarışmacı arkadaşlarını korkutmuştu.

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