Survivor ödül oyununda gergin anlar! Cemal Can çılgına döndü! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 21 Şubat Cuma akşamı ekrana gelen Survivor'ın yeni bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, ödül oyunununda karşılaştılar.
Mert ile Cemal Can'ın mücadelesinde galip gelen Gönüllüler oldu. Barış, oyun sırasında bir hata yapıldığını iddia ederek itiraz etti. Devamında ise Cemal Can'ın sözleri ve hareketi ortalığı karıştırdı. Buna karşılık veren Barış'ın "Saçma salak konuşuyorsun" sözleri üzerine Cemal Can "Bana salak diyemezsin" diye tepki gösterdi.
Sert sözler ikili arasında ortamın iyice gerilmesine neden oldu. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacıları, arkadaşları zor sakinleştirdi.
Survivor son bölümünde oynanan ödül oyunu nefes kesti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ödül oyununda takımlar erzak için karşı karşıya geldi. Çamurlu parkurda zorlu mücadeleye giren oyuncular zor anlar yaşadı.Yarışmanın son bölümünde ödül oyununu Nisa Bölükbaşı'nın yaptığı sayı ile 10'a 5 gönüllüler takımı kazandı.
Survivor'da yarışmacılar bu defa Anlat Bakalım oyunu için biraraya geldi. Çerez ödüllü oyun sırasında yarışmacıların halleri izleyenleri güldürdü. Bu oyun sırasında Burak, kendisine anlatılan kelime,o konuda çok zayıfım diyerek doğru tahmin etti. Bunun sonrasında ise yarışmacılar gülmekten kendilerini alamadı. Oyunu kazanan ünlüler takımı yedikleri çerezlerle enerji topladı.
Survivor 2020'ye gelen yeni yarışmacılar belli oldu. Geçen hafta sakatlıkları nedeniyle Survivor Ünlüler takımına veda etmek zorunda kalan iki ismin yerine gelen Survivor İrem Akın ve Survivor Erman Altıkardeş son bölüme damga vurdu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum