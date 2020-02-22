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Survivor ödül oyununda gergin anlar! Cemal Can çılgına döndü! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 01:56 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 4. bölümünde ödül oyunu sırasında gergin anlar yaşandı. Ünlüler takımından Barış ile gönüllüler takımından Cemal Can birbirine girdi. Yarışmacılar ödül oyununda yemek yapmalarını sağlayacak pirinç ve yağ için zorlu parkurda mücadele etti Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor ödül oyununda gergin anlar! Cemal Can çılgına döndü! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 21 Şubat Cuma akşamı ekrana gelen Survivor'ın yeni bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, ödül oyunununda karşılaştılar.

CEMAL CAN VE MERT BİRBİRİNE GİRDİ!

Mert ile Cemal Can'ın mücadelesinde galip gelen Gönüllüler oldu. Barış, oyun sırasında bir hata yapıldığını iddia ederek itiraz etti. Devamında ise Cemal Can'ın sözleri ve hareketi ortalığı karıştırdı. Buna karşılık veren Barış'ın "Saçma salak konuşuyorsun" sözleri üzerine Cemal Can "Bana salak diyemezsin" diye tepki gösterdi.

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Sert sözler ikili arasında ortamın iyice gerilmesine neden oldu. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacıları, arkadaşları zor sakinleştirdi.

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SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümünde oynanan ödül oyunu nefes kesti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ödül oyununda takımlar erzak için karşı karşıya geldi. Çamurlu parkurda zorlu mücadeleye giren oyuncular zor anlar yaşadı.Yarışmanın son bölümünde ödül oyununu Nisa Bölükbaşı'nın yaptığı sayı ile 10'a 5 gönüllüler takımı kazandı.

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ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar bu defa Anlat Bakalım oyunu için biraraya geldi. Çerez ödüllü oyun sırasında yarışmacıların halleri izleyenleri güldürdü. Bu oyun sırasında Burak, kendisine anlatılan kelime,o konuda çok zayıfım diyerek doğru tahmin etti. Bunun sonrasında ise yarışmacılar gülmekten kendilerini alamadı. Oyunu kazanan ünlüler takımı yedikleri çerezlerle enerji topladı.

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SURVİVOR'A İKİ YENİ YARIŞMACI

Survivor 2020'ye gelen yeni yarışmacılar belli oldu. Geçen hafta sakatlıkları nedeniyle Survivor Ünlüler takımına veda etmek zorunda kalan iki ismin yerine gelen Survivor İrem Akın ve Survivor Erman Altıkardeş son bölüme damga vurdu.

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