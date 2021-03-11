Survivor ödül oyununu kim kazandı? 11 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021'de ödül oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. Parkurda yarışmacılar, ekip olarak çalışmak zorunda idi. Heyecanı daha da artıran oyunda, daha az hata yapan takım, ödül oyununu kazandı.

YENİ TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de ödül oyunu öncesinde takım kaptanları seçildi. Ünlüler takımında Barış’ın rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı oyunda yapılan oylama sonucunda Batuhan kaptanlığa seçildi. Gönüllüler takımında ise yeni kaptan Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da ünlüler ile gönüllüler, farklı bir ödül oyunu parkuruna çıktı. Avantaj oyunu oynanmayan ödül oyununda seçim sırası gönüllülerdeydi.



Oyunda parkura bir atıcı, bir atıcıya topu verecek kişi, mekanizmayı çekecek iki kişi ile birlikte 4 kişi çıktı. Ünlüler takımında Barış’ın olmaması nedeniyle Reşat dışarıda kalan isim oldu.

Oyunda mekanizmayı çeken yarışmacılara büyük yük düşüyordu. Her atışta atıcıyı aşağıya indirmesi ve sonra yeniden yukarı çekmesi gerekiyordu. Ünlüler takımı, skoru 5-2 yaparak ödülden tadım yapma şansını elde etti. Devamında bu farkı koruyan ünlüler, skoru 9-3’e getirdi. Bu skordan ise gönüllüler takımı üst üst üç oyunu alarak farkı üçe indirdi. Son oyunda ise Batuhan, Poyraz’dan önce üç basket atışı yaparak skoru 10-6 yaptı. Ve ünlüler takımı, ödül oyununu kazandı.