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Survivor Barış Özbek diskalifiye oldu! Survivor'da Barış Özbek'in rahatsızlığı nedir?

12.03.2021 00:03 | Son Güncelleme:
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Survivor Barış Özbek diskalifiye oldu! Survivor'da Barış Özbek'in rahatsızlığı nedir?

Survivor 2021 ünlüler takımında diskalifiye şoku yaşandı. Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Özbek, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle diskalifiye edildi. Diskalifiye kararını Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıkladı.

Survivor 2021'in 11 Mart Perşembe ekrana gelen son bölümünde acil durum konseyi toplandı. Survivor’da Barış, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle son bölümde performans oyunu ve iletişim oyununda oynamamıştı. Survivor Barış Özbek’in son durumu yarışmanın takipçileri ve takım arkadaşları tarafından merak ediliyordu.

"BARIŞ İÇİN SURVIVOR BİTTİ"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, ünlüler takımından Barış Özbek'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Barış'ın yaşadığı sağlık sorununu anlatan Acun Ilıcalı, "Barış Özbek'in midesindeki rahatsızlık doktorumuz Metin Kuş tarafından incelendi ve Türkiye'deki uzman doktorlarla görüşmeler yapıldı. Bize gelen son raporda Barış'ın midesinden rahatsızlık var ve bu açlıktan dolayı nüksediyor. Bunun üzerine Barış'ın durumuyla ilgili çalışma yaptık. Doktor Metin Kuş bütün tetkikleri yaptıktan sonra rapor verildi. Buna göre, eğer açlık devam ederse Barış'ın yaşadığı sıkıntı daha da kötüleşebilir ve kalıcı hasar yapabilir. Barış Özbek için Survivor sona erdi. Bizim için sağlıktan önemli bir şey yok. Bizim için de Barış'ın sağlığı en önemlisi" ifadelerini kullandı.

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BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Survivor’da yarışan ve sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edilen olan Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısıdna başlamıştır.

2003-04 yılında Tus Hordel’de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen’e gitti. A takım düzeyinde iki yıl oynayıp dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu 2007-08 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray’a imza attı.Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekmiştir.
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Sarı kırmızılılarda uzun süre değişmez isimlerden olan Barış Özbek Almanya 21 yaş altı milli takımında da 16 kez oynadı. Daha sonra 2011-12’de Trabzonspor’a transfer olan futbolcu daha forma giyemeden Almanya’da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopmuş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştır.

Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin’e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor’a imza atsa da 1 yıl sonra yeniden Almanya’ya dönerek Duisburg’la sözleşme imzaladı.

Son olarak 2019 yılında Karagümrük’e imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koymuştur.

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survivor
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