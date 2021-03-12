Survivor Barış Özbek diskalifiye oldu! Survivor'da Barış Özbek'in rahatsızlığı nedir?

Survivor 2021'in 11 Mart Perşembe ekrana gelen son bölümünde acil durum konseyi toplandı. Survivor’da Barış, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle son bölümde performans oyunu ve iletişim oyununda oynamamıştı. Survivor Barış Özbek’in son durumu yarışmanın takipçileri ve takım arkadaşları tarafından merak ediliyordu.

"BARIŞ İÇİN SURVIVOR BİTTİ"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, ünlüler takımından Barış Özbek'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Barış'ın yaşadığı sağlık sorununu anlatan Acun Ilıcalı, "Barış Özbek'in midesindeki rahatsızlık doktorumuz Metin Kuş tarafından incelendi ve Türkiye'deki uzman doktorlarla görüşmeler yapıldı. Bize gelen son raporda Barış'ın midesinden rahatsızlık var ve bu açlıktan dolayı nüksediyor. Bunun üzerine Barış'ın durumuyla ilgili çalışma yaptık. Doktor Metin Kuş bütün tetkikleri yaptıktan sonra rapor verildi. Buna göre, eğer açlık devam ederse Barış'ın yaşadığı sıkıntı daha da kötüleşebilir ve kalıcı hasar yapabilir. Barış Özbek için Survivor sona erdi. Bizim için sağlıktan önemli bir şey yok. Bizim için de Barış'ın sağlığı en önemlisi" ifadelerini kullandı.