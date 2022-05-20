Survivor'da dün akşam nefes kesen bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanmak için parkurda fırtına gibi esti. Yengeçlerin arasından puzzle almak yarışmacıları biraz gersede ortaya ilginç görüntüler çıktı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor'da ödülü kazanan takım kim oldu?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. İlk defa çok farklı bir ödül oyununa çıkan yarışmacılar, parkurda bulunan yengeçleri görünce şoka girdi. Bir sürü yengecin arasından puzzle parçalarını almaya çalışan yarışmacıların eğlenceli halleri herkesi güldürdü. Son ana kadar süren ödül oyunu mücadelesinde Batuhan'ın son sayısıyla birlikte ödülü kazanan takım ünlüler takımı oldu.

ÖDÜL NEYDİ?

Survivor'da ödülü kazanan ünlüler takımı, oyundan sonrası harika yiyeceklerle buluştu ve adeta ziyafet çekti.

