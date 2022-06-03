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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor 2022 All Star'da yeni takımlarda kimler var?

03.06.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'de heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Survivor'da finale çok kısa bir zaman kala ödül oyunlarının heyecanı artarken, rekabette artıyor. Survivor'da dün yeni döneme girilmesiyle birlikte yeni takımlarda belli oldu. Yeni takımlarıyla ilk ödül oyununa çıkan yarışmacılar, parkurda adeta nefes kesti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da yeni takımlar kimlerden oluştu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor 2022 All Star'da yeni takımlarda kimler var?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrasında yeni takımlar ve takım kaptanları belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, Survivor'dan son olarak elenen Sema'nın ardından değişti. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor'da dün yeni takımlarıyla ödül oyununa çıkan yarışmacılar, heyecan dolu anlar yaşattı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor 2022 All Star'da yeni takımlarda kimler var?

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YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Ada konseyinde kırmızı takım performans birincisi Adem olduğu için kırmızı takım kaptanı oldu ve takımına Batuhan, anıl, Nisa ve Evrim'i seçti.

Gönüllüler takımında kaptan Nagihan oldu ve Nagihan takımına, Ayşe, Atakan, Berkan, Ogeday ve Hikmet'i seçti.

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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam yeni takımlarıyla ilk ödül oyunlarına çıkan yarışmacılar parkurda adate nefes kesti. Artık kadın erkek yarışının ayrı ayrı yapılmayacağı Survivor'da dün akşam son ana kadar yine harika mücadeleler yer aldı. Kırmızı takım en iyilerde yarışmayı önde götürdü ve mücadeleyi kazandı.

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survivor
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