Survivor 2022 All Star'da dün akşam Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrasında yeni takımlar ve takım kaptanları belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, Survivor'dan son olarak elenen Sema'nın ardından değişti. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor'da dün yeni takımlarıyla ödül oyununa çıkan yarışmacılar, heyecan dolu anlar yaşattı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor 2022 All Star'da yeni takımlarda kimler var?

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Ada konseyinde kırmızı takım performans birincisi Adem olduğu için kırmızı takım kaptanı oldu ve takımına Batuhan, anıl, Nisa ve Evrim'i seçti.

Gönüllüler takımında kaptan Nagihan oldu ve Nagihan takımına, Ayşe, Atakan, Berkan, Ogeday ve Hikmet'i seçti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam yeni takımlarıyla ilk ödül oyunlarına çıkan yarışmacılar parkurda adate nefes kesti. Artık kadın erkek yarışının ayrı ayrı yapılmayacağı Survivor'da dün akşam son ana kadar yine harika mücadeleler yer aldı. Kırmızı takım en iyilerde yarışmayı önde götürdü ve mücadeleyi kazandı.

