Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Şubat Survivor All Star'da ödül ne oldu?

Survivor 2022 yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. İki takım da zorlu dokunulmazlık yarışlarının ardından Murat Ceylan'ın sunduğu ödül oyununda performans sergiledi.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler, hafta boyu bekledikleri büyük yemek ödülü için parkura çıktı. Gönüllüler takımına Ayşe Yüksel'in da dahil olmasıyla eşitlenen takımlar, ödülü almak için kıran kırana yarıştı.

Kadınlar mücadelesini gönüllüler aldı ve tadım hakkını elde etti.

Erkekler yarışında ise gönüllüler önde götürdü ve Hikmet'in son sayısı ile ödülü gönüllüler almış oldu.

Ödül ise sandviç ve çerez lokmaları oldu.



