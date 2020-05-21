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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Erzak paketini hangi takım aldı? Survivor'da adalar birleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 01:10 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının son bölümünde erzak ödül oyunu ve bireysel sembol oyunları heyecanı yaşandı. Survivor'da adalar da birleşti ve ünlüler ile gönüllüler artık aynı kampta kalmaya başladı. Survivor'da bu haftaki erzak oyununda ise pastırmasından peynirine kadar çok sayıda yiyecekten oluşan gıda paketi vardı. Kıyasıya geçen oyun sonrasında kazanan takım ödüle kavuştu. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor bireysel sembol oyununu kadınlar ve erkeklerde kimler kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Erzak paketini hangi takım aldı? Survivor'da adalar birleşti

Survivor 2020, 20 Mayıs Çarşamba akşamı 82. son bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da adaların birleştiği haftada yarışmacılar önce erzak oyununa ardından Survivor çeyrek finalinin kapısını aralamaya yarayacak olan bireysel sembol oyununa çıktı.

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor 82. bölümde her iki takımdan erkekler ile kadınlar bireysel sembol oyununda kozlarını paylaştı. Erkeklerde Ardahan'ın kazandığı dikkat ve dayanıklılık gerektiren en farklı oyunlardan olan bireysel oyunda kadınlarda Aycan, Elif, Evrim ve Nisa mücadele etti.

Hem kadınlar hem de erkeklerin ayrı şekilde mücadele verdiği Survivor bireysel sembol oyununda kazanan isimler gönüllüler takımından Survivor Nisa ve Survivor Ardahan oldu. Sembolün sahibi olan yarışmacılar, ayrıca kıymalı pide yemeye de hak kazandı. Yarışmacılar öte yandan birer arkadaşlarını da bu ödülden yararlanmaları adına yanlarında götürdü. Ardahan, Evrim'i seçerken, Nisa da Cemal Can'ı götürdü ödüle.

SURVIVOR ERZAK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümünde yarışmacılar erzak paketi ve orman evi ödülü için parkurda mücadele etti. İki takım yarışmacıları, pastırma, peynir,salatalık, domates, biber, patates ve yağdan oluşan erzak paketini ve orman evinde kalma ödülünü kazanmak için büyük mücadele sergiledi. Bu hafta erzağı kazanan takım 10’a 5’lik skor ile gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA ADALAR BİRLEŞTİ

Survivor 2020'da aylardır beklenen ada birleşmesi 82. bölümde gerçekleşti. Büyük finale haftalar kala ünlüler ve gönüllüler takımının kampları birleşti. Heyecanla beklenen gecede gönüllüler takımı kendi kamp alanlarını bırakıp ünlülerin adasına taşındı. Survivor Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak bu bölgelere herkesi sokmayacağını Sercan'a söyledi.

İki takım yarışmacıları arasında ise sıcak bir karşılaşma yaşandı. Survivor Nisa ise yer değiştirdikleri için duygusal anlar yaşadı. Nisa'ya ise Cemal Can moral vermeye çalıştı.

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