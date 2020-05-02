Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 1 Mayıs Cuma Survivor erzak ödülü oyununu kazanan takım

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 1 Mayıs Cuma ekrana gelen son bölümünde erzak oyunu heyecanı yaşandı. 2 haftadır erzak ödülünü kazanamayan ünlüler takımı açlıkla mücadele ediyordu. Ünlüler takımı kendileri için hayati öneme sahip olan oyuna hırslı başladı. Peki, Survivor’da erzak oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ERZAK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ? ERZAK PAKETİNDE NELER VAR?

Survivor 2020’de bu hafta erzak ödülü; domates, salatalık, karpuz, elma, kivi, soğan, kabak ve bunun gibi çeşitli meyve ve sebzeyi içeren paketten oluştu.

SURVIVOR AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da erzak oyunu öncesinde avantaj oyununa takımlar, ikişer kadın ve erkek yarışmacıdan oluşan dörderli takımlar halinde çıktı. Bu isimler; ünlülerden Elif, Aycan, Ersin, Yunus Emre ile gönüllülerden Evrim, Nisa, Ardahan ve Barış oldu. Bayrak yarışında galip gelen, kutuları ilk deviren ünlüler takımı, avantaj oyununu kazandı.

SURVIVOR’DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler, haftalık erzak paketini kazanmak için kıran kıran bir mücadele verdiler. Geçen hafta erzak oyununu gönüllüler kazanmıştı.

Survivor’da ada şartlarında aç kalmamak için kritik öneme sahip olan erzak paketini kazanmak isteyen takımlar, sıcak havaya aldırmadan zorlu parkurda ter döktü. Erzak paketini kamplarına götürmek, bir hafta boyunca yiyecek sıkıntısı çekmek istemeyen iki takım da yoğun çaba gösterdi. Nefes kesen mücadeleler sonrasında Survivor’da erzak oyununu kazanan takım ise 10-7'lik skorla ünlüler oldu. İki hafta sonra yeniden erzak ödülünü kazanan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.

NİSA SAKATLANDI MI?

Survivor gönüllüler takımından Nisa oyunu kaybettikten sonra sinirlendi ve parkurdaki kutulara tekme attı. Teke sonucunda Nisa'nın ayağında problem yaşandı ve sakatlandı. Doktor müdahalesi sırasında Nisa gözyaşlarına hakim olamazken tırnağının attığı düşünüldü.

