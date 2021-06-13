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Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 13 Haziran Survivor Türk – Yunan Bahamalar ödül oyunu kazanan takım

13.06.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 13 Haziran Pazar ekana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor yeni bölümde Türk ve Yunan takımları karıştı ve Bahamalar ödüllü oyun için karşı karşıya geldi. İki takım yarışmacıları da verilen müthiş ödülü kazanmak için parkurda kıran kırana mücadele etti. Peki, Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 13 Haziran Survivor Türk – Yunan Bahamalar ödül oyunu kazanan takım

Survivor 2021’de Türk – Yunan takımları üçüncü kez ödül oyununa çıktı. Oyunda Türkiye ve Yunanistan Survivor takımları karıştı. Mavi takım ile kırmızı takım, Bahamalar ödüllü oyunu kazanmak için parkurda nefes kesen bir mücadeleye girişti. Kıyasıya mücadele sonunda büyük ödülü kazanan takım belli oldu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de Türk – Yunan yarışmacıları, ödül oyununda üçüncü kez karşı karşıya geldi. Mavi ve kırmızı takımların karışması sonrasında Survivor ödül oyununda müthiş mücadeleler yaşandı. Parkurda yarışmacılar, tüm engelleri geçip iki farklı atışı yapmaya çalıştı. İlk önce kum torbası ile küpü sepete sokmaya çalışan yarışmacılar, sonrasında masa üzerinde topu yuvarlayarak ikinci atışı yapmak için uğraştı.

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Ödül oyununda mücadele başta kafa kafaya gidiyordu. Fakat mavi takım, 3-3’den sonra üst üste sayılar alarak rakibiyle farkı dörde çıkardı. Mavi takım, bu üstünlüğünü oyunun sonuna kadar korudu. Mücadele sonunda 10-5 skorla ödül oyununu kazanan mavi takım oldu.

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Kazanan mavi takımın yarışmacıları, oyun sonrasında bir uçakla Bahamalar’a gitti. Bahamalar'da yarışmacılar, iki farklı adaya gitti. Adaların birinde büyük bir partiye katılan yarışmacılar, sonrasında diğer adaya dünyaca ünlü bir otelde geceyi geçirdiler.

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survivor
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