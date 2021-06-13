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Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

13.06.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ekstra son günlerde hem tartışmalara hem de yarışmadaki skandalları açıklamaya devam ediyor. Program yarışmacılarla ilgili bir skandal gerçeği daha ortaya koydu.

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Canlı yayında konuşan programın yorumcularından Furkan Dede adeta çılgına döndü. “Sen git o formayı çıkart. Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da Mavi takıma geç” sözlerini söylerken yarışma hakkında da skandal bir gerçeğe daha değindi.

O SÖZLER KİME?

Haberin ayrıntıları ise şöyle; Survivor Ektra programında Berkay’ın yapmış olduğu hamle gündeme getirildi. Berkay, sadece 5 gün önce “Ben karşı taraftan birinin gitmesini isterim” demiş, 5 gün sonra ise eleme konseyinde “Ben Aleyna Kalaycıoğlu’nun gitmesini istiyorum” sözlerini dile getirmişti.

Berkay’ın Mavi takımların yanına gidip, hem mavi takıma sarılması hem de “Mavi sarılması” demesi Furkan Dede’yi canlı yayında çılgına çevirdi. “Sen git o formayı çıkart. Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da Mavi takıma geç” dedi.

"POYRAZ LİSTEYİ YAPMIŞ, HERKESİ GÖNDERİYOR"

Furkan Dede daha sonra “Ben Sergen, Merve, Reşat, Hanzade ve diğer isimlere çok üzülüyorum. Steven özellikle sana. Sen “Şampiyon koltuğuna oturacaksın” dediğin kişi tarafından infaz edildin. Poyraz resmen listeyi yapmış hepsini gönderiyor” açıklamasını yaptı. Araya giren Semih Öztürk ise skandal bir açıklama yaptı.

“Ben Poyraz’a dediğim hiçbir şeyi geri almıyorum. Poyraz hepsini hipnotize etmiş. Arkadaşları memnun bu durumdan. Berkay’a yaptırmış olabilir bunları. Ben Berkay hakkında dedim ki; “Berkay efendi duruyor ama aldanmayın, bunun arkasında yatan farklı” dedim, şimdi görüyoruz” sözlerini dile getirdi. Bu sözleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

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survivor Furkan Dede
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