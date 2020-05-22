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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Kahvaltı menüsü için yarıştılar! İşte Survivor Anlat Bakalım oyununu kazanan takım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 01:52 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 21 Mayıs Perşembe ekrana gelen 83. bölümünde Anlat Bakalım isimli ödül oyunu oynandı. Murat Ceylan'ın sunumuyla ekranlara gelen Anlat Bakalım'da ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları en fazla kelimeyi bilerek birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Kazanan takımı bekleyen ödül ise kahvaltı menüsü olarak açıklandı. Peki Anlat Bakalım'da hangi takım büyük ödüle ulaştı? Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Kahvaltı menüsü için yarıştılar! İşte Survivor Anlat Bakalım oyununu kazanan takım!

Adaların birleşmesinden sonra ilk kez bir oyunda mücadele veren Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı, Anlat Bakalım ödülünü kazanmak için kendilerine sorulan sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı. İki takımında üst üste 10 kelime bildiği ve bir ilkin yaşandığı oyunda ünlüler ile gönüllüler Takımı birbirlerine üstünlük kurmak için uğraştı. Kazanan takımın bal, kaymak, peynir ve kol böreğinden oluşan kahvaltı menüsüne hak kazanacağı Anlat Bakalım'da mutlu sona ulaşan taraf hangi ekip oldu?

SURVİVOR ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Anlat Bakalım yarışmasında heyecanlı anlar yaşandı. Barış ve Evrim'in ortak olduğu oyunda iki yarışmacı da 10 bilerek başarılı bir performans sergiledi. Oyun sırasında Yasin'in, 'mağdur olmak' kelimesini Barış üzerinden anlatması ise ilginç anlara neden oldu. Barış Evrim, Yunus Emre ve Elif eşleşmesinin performansları ise beğeni topladı.

Bu hafta oynanan anlat bakalım oyununu gönüllüler takımı kazandı. Böylece gönüllüler takımı bal, kaymak, peynir ve kol böreğinden oluşan menüyü kazandı.

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