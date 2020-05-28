Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kadınlar ve erkeklerde sembolü kimler kazandı?

Survivor son bölümünde, yarışmacıların bu yıl ilk kez mücadele ettiği bir parkurda yarışıldı. Survivor ödü oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, açıklanan ödülü kazanabilmek için kıran kırana bir mücadeleye tutuştu.

SURVIVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bayramın geride kaldığı haftada yarışmacılar takım oyunu için parkurda yerlerini aldı. Elemenin olmadığı haftada ünlüler takımı 4 kişiyle mücadele ederken, gönüllüler takımı 7 yarışmacısıyla seremonideki yerlerini aldı. Koordinasyon, güç ve kondisyonun büyük öneme sahip olduğu Survivor takım oyununda kazanan da belli oldu.

Kazanan takımın köfte piyaz yiyeceği Survivor takım oyununda, atışları daha başarılı olan ve ödülün sahibi ise ünlüler oldu. Ünlüler takımında bir süredir performansında düşüş olan Aycan ise son oyundaki başarılı atışlarıyla takımının ödülü kazanmasında rol sahibi oldu.

SURVIVOR'DA BİREYSEL SEMBOLLERİ KİMLER KAZANDI?

Survivor'da, kritik bir sembol oyunu daha oynandı. Survivor final yolu için, büyük öneme sahip olan bireysel semboller için önce Survivor erkek yarışmacıları karşı karşıya gelirken, ardından parkura kadın yarışmacılar çıktı.