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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kadınlar ve erkeklerde sembolü kimler kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 01:01 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 27 Mayıs Çarşamba ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Bayram haftasının ardından takımlar ilk defa bir ödül oyunun karşı karşıya geldi. Parkurlara tekrar dönen yarışmacılar, köfte piyaz ödülü için ter döktü. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da yarışmacılar bireysel sembolü kazanmak için denge oyununda da mücadele etti. İşte Survivor'da kadınlar ve erkeklerde bu hafta sembolü kazanan isimler.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kadınlar ve erkeklerde sembolü kimler kazandı?

Survivor son bölümünde, yarışmacıların bu yıl ilk kez mücadele ettiği bir parkurda yarışıldı. Survivor ödü oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, açıklanan ödülü kazanabilmek için kıran kırana bir mücadeleye tutuştu.

SURVIVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bayramın geride kaldığı haftada yarışmacılar takım oyunu için parkurda yerlerini aldı. Elemenin olmadığı haftada ünlüler takımı 4 kişiyle mücadele ederken, gönüllüler takımı 7 yarışmacısıyla seremonideki yerlerini aldı. Koordinasyon, güç ve kondisyonun büyük öneme sahip olduğu Survivor takım oyununda kazanan da belli oldu.

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Kazanan takımın köfte piyaz yiyeceği Survivor takım oyununda, atışları daha başarılı olan ve ödülün sahibi ise ünlüler oldu. Ünlüler takımında bir süredir performansında düşüş olan Aycan ise son oyundaki başarılı atışlarıyla takımının ödülü kazanmasında rol sahibi oldu.

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SURVIVOR'DA BİREYSEL SEMBOLLERİ KİMLER KAZANDI?

Survivor'da, kritik bir sembol oyunu daha oynandı. Survivor final yolu için, büyük öneme sahip olan bireysel semboller için önce Survivor erkek yarışmacıları karşı karşıya gelirken, ardından parkura kadın yarışmacılar çıktı.

Erkek ve kadın yarışmacıların ayrı ayrı oynadığı oyunda, erkeklerde son iki Yasin ve Ardahan kaldı. İkili arasından, bireysel sembol oyununu kazanan ise Yasin oldu.

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan 4 kadın yarışmacı, bireysel sembol için mücadele verdi. Survivor yarışmacıları Elif, Aycan, Nisa ve Evrim, oldukça zor ve denge gerektiren parkurda kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Denge tahtalarının yer aldığı sembol oyununda, en uzun süre başarılı şekilde duran yarışmacı Nisa oldu ve sembolü kazandı.

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