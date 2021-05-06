MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni takımlar ilk defa yarıştı! 6 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni takımlar ilk defa yarıştı! 6 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?

06.05.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 6 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da takımlar karışmasının ardından yapılan ilk oyunda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları karşı karşıya geldi. Survivor'da yeni takımlar büyük ödülü kazanabilmek için zorlu parkurda mücadele etti. Ödül oyununda özellikle eskiden aynı takımda olup şimdi rakip olan yarışmacıların mücadelesi merak ediliyordu. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni takımlar ilk defa yarıştı! 6 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021’de yeni dönem başladı. Ünlüler - gönüllüler formatı ile başlayan Survivor’da takımlar karıştırıldı. Melis Sezer’in elenmesi sonrasında, konseyde yeni takımlar açıklandı. Ünlülerde Survivor’a başlayıp mavi takıma, gönüllülerde başladığı oyunda kırmızı takıma geçen yarışmacılar oldu. Takım arkadaşı iken şimdi rakip olan yarışmacılar, ödül oyununda rakip olarak mücadele etti.

SURVİVOR 2021’İN YENİ TAKIMLARI

Survivor 2021’de Melis’in elenmesi sonrasında takımlar karıştırıldı. Buna göre takımların kadrosu şu şekilde oldu;

MAVİ TAKIM: Poyraz, Ayşe, Merve, Steven, Sergen, Dora
s2m

KIRMIZI TAKIM: İsmail, Batuhan, Berkay, Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan

s2k

YENİ TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021'in 18. haftasında yeni takımlar kaptanlarını seçti. Kırmızı takımda kaptanlığa Batuhan, mavi takımda ise Merve Aydın seçildi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de yeni takımlar ilk defa karşı karşıya geldi. Mavi takım ve kırmızı takım arasındaki ödül oyununda gözler eski takım arkadaşlarının mücadelesinde idi. Kırmızı takıma geçen Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe'yi ilk karşılaşmalarında yenmeyi başardı. Sonrasında Berkay, Poyraz'ı ve İsmail Balaban da eski takım arkadaşı Sergen'i yendi.

s3

Mavi takım, oyuna iyi başladı ve 3-0 öne geçti. Sonrasında kırmızı takım arayı kapattı. Skor 3-3 olduktan sonra karşılıklı sayılar almaya başladı takımlar. Skordaki bu denge 7-7'den sonra mavi takım lehine bozuldu ve 9-7 üstünlüğü yakaladılar. Sonrasında kırmızı takım, iki sayı alarak skoru 9-9 oldu ve bayrak yarışına kaldı.

Bayrak yarışına kımızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Merve ve Steven çıktı. Atışları ise Merve Aydın ve Aleyna Kalaycıoğlu yaptı. Soluksuz izlenen bayrak yarışında kazanan kırmızı takım ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da ödül oyununu kazanan kırmızı takım, pizza, dürüm, suffle, kızarmış tavuk gibi yemeklerle karınlarını doyurdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan neden ayrıldı?Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan neden ayrıldı?
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

'Yeni Hindistan' dünyayı şoka uğrattı

'Yeni Hindistan' dünyayı şoka uğrattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.