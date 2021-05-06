Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni takımlar ilk defa yarıştı! 6 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor Türkiye’de yeni takımlar ilk defa karşı karşıya geldi. Mavi takım ve kırmızı takım arasındaki ödül oyununda gözler eski takım arkadaşlarının mücadelesinde idi. Kırmızı takıma geçen Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe'yi ilk karşılaşmalarında yenmeyi başardı. Sonrasında Berkay, Poyraz'ı ve İsmail Balaban da eski takım arkadaşı Sergen'i yendi.

Survivor 2021’de Melis’in elenmesi sonrasında takımlar karıştırıldı. Buna göre takımların kadrosu şu şekilde oldu;

Survivor 2021’de yeni dönem başladı. Ünlüler - gönüllüler formatı ile başlayan Survivor’da takımlar karıştırıldı. Melis Sezer’in elenmesi sonrasında, konseyde yeni takımlar açıklandı. Ünlülerde Survivor’a başlayıp mavi takıma, gönüllülerde başladığı oyunda kırmızı takıma geçen yarışmacılar oldu. Takım arkadaşı iken şimdi rakip olan yarışmacılar, ödül oyununda rakip olarak mücadele etti.

Mavi takım, oyuna iyi başladı ve 3-0 öne geçti. Sonrasında kırmızı takım arayı kapattı. Skor 3-3 olduktan sonra karşılıklı sayılar almaya başladı takımlar. Skordaki bu denge 7-7'den sonra mavi takım lehine bozuldu ve 9-7 üstünlüğü yakaladılar. Sonrasında kırmızı takım, iki sayı alarak skoru 9-9 oldu ve bayrak yarışına kaldı.

Bayrak yarışına kımızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Merve ve Steven çıktı. Atışları ise Merve Aydın ve Aleyna Kalaycıoğlu yaptı. Soluksuz izlenen bayrak yarışında kazanan kırmızı takım ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da ödül oyununu kazanan kırmızı takım, pizza, dürüm, suffle, kızarmış tavuk gibi yemeklerle karınlarını doyurdu.



