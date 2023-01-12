Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler? Survivor Panorama Ünlüler'i kimler sunuyor?

Heyecanla beklenen Survivor 2023 için geri sayım başladı. Bu sene akıl oyunları formatı ile geri dönen Survivor 2023 kadrosu da ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak açıklandı. Survivor öncesi ilgiyle takip edilen program Survivor Panorama Ünlüler bu akşam ekrana gelecek. Peki, Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler? İşte tüm detaylar...

SURVİVOR PANORAMA 2023 SUNUCULARI KİMLER?

Ekranların sevilen programı Survivor'ın konuşulduğu ve analizlerinin yapıldığı Survivor Panorama bu akşam Tv8'de saat 23:15'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

Survivor Panorama Ünlüler adı ile yayınlanacak olan programın sunucuları ise merak edilmeye başlandı. Survivor Panorama 2023 sunucuları henüz açıklanmadı.

2022 SURVİVOR PANORAMAYI KİMLER SUNMUŞTU?

Survivor Panorama, tanınmış yüzlerinin sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Geçen sene programı, eski Survivor yarışmacıları Hakan Hatipoğlu ve Damla Can ile birlikte, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl sunmuştu. Programa zaman zaman ünlü isimlerde konuk olmuştu.



