MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler? Survivor Panorama Ünlüler'i kimler sunuyor?

Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler? Survivor Panorama Ünlüler'i kimler sunuyor?

12.01.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 heyecanı 15 Ocak'ta başlıyor. Ekranların sevilen programı Survivor'ın konuşulduğu ve analizlerinin yapıldığı Survivor Panorama ise bugün ilk kez Tv8 yayın akışında yer aldı. Survivor Panorama Ünlüler bu akşam saat 23:15'te ekrana gelecek. Peki, Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?Survivor Panoramayı kimler sunuyor? İşte tüm merak edilenler...

Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler? Survivor Panorama Ünlüler'i kimler sunuyor?

Heyecanla beklenen Survivor 2023 için geri sayım başladı. Bu sene akıl oyunları formatı ile geri dönen Survivor 2023 kadrosu da ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak açıklandı. Survivor öncesi ilgiyle takip edilen program Survivor Panorama Ünlüler bu akşam ekrana gelecek. Peki, Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler? İşte tüm detaylar...

SURVİVOR PANORAMA 2023 SUNUCULARI KİMLER?

Ekranların sevilen programı Survivor'ın konuşulduğu ve analizlerinin yapıldığı Survivor Panorama bu akşam Tv8'de saat 23:15'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

Survivor Panorama Ünlüler adı ile yayınlanacak olan programın sunucuları ise merak edilmeye başlandı. Survivor Panorama 2023 sunucuları henüz açıklanmadı.

1 panorama

2022 SURVİVOR PANORAMAYI KİMLER SUNMUŞTU?

Survivor Panorama, tanınmış yüzlerinin sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Geçen sene programı, eski Survivor yarışmacıları Hakan Hatipoğlu ve Damla Can ile birlikte, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl sunmuştu. Programa zaman zaman ünlü isimlerde konuk olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi son haliyle büyüledi! ''Bir güzellik gelmiş''Eski eşi son haliyle büyüledi! ''Bir güzellik gelmiş''
Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'
Kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlarına bakan yine baktıKız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlarına bakan yine baktı
Anahtar Kelimeler:
Survivor Panorama Gümüş ons altın altın bugün altın bugün ne kadar altın mı dolar mı altın ve dolar altının ons fiyatı bugün dolar bugün ne kadar dolar fiyatı gram altın bugün gram altın bugün ne kadar gümüş fiyatları ons altın fiyatı ons fiyatı ünlüler ele altın ve dolar fiyatı dolar mı altın mı piyasalarda son dakika altın son ne kadar bugün dolar son altın dün altının ons altın mı anlık canlı

En Çok Okunan Haberler

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

EYT sonrası akla gelmeyecek formül! Kıdem farkı ödememek için...

EYT sonrası akla gelmeyecek formül! Kıdem farkı ödememek için...

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

2018 seçimleri ile kıyas yaparak duyurdular!

2018 seçimleri ile kıyas yaparak duyurdular!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.