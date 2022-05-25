MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan mini şortlu poz!

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan mini şortlu poz!

25.05.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında uzun süre sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu, 2011 yılında Gizem Akın ile hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerine devam eden ikili sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan mini şortlu poz!

Bir zamanlara damga vuran 'Var mısın Yok musun?' adlı yarışma programında tanışan Hakan Hatipoğlu ile Gizem Akın ikilisinin arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü. Yaklaşık 11 yıllık evli ikili, sosyal medyadan birbirleriyle sık sık pozlarını paylaşıyor.

HAKAN HATİPOĞLU'NUN EŞİNDEN ŞORTLU POZ

34 yaşındaki Gizem Hatipoğlu, 2,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şortlu pozunu paylaştı. Hatipoğlu'nun o pozu kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan mini şortlu poz!

Lila Hatipoğlu adında bir çocuk annesi olan Gizem Hatipoğlu Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü tamamladı.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan mini şortlu poz!

Hatipoğlu 'Var mısın Yok musun?' yarışmasından 135 bin TL ile ayrılmıştı.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan mini şortlu poz!

Şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan mini şortlu poz!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ali Erbil'in kızı derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladıMehmet Ali Erbil'in kızı derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı
Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."
Ünlü şarkıcı isyan etti: Konserim engellendi, tüm yasaklara rağmen...Ünlü şarkıcı isyan etti: Konserim engellendi, tüm yasaklara rağmen...
Anahtar Kelimeler:
survivor Gizem Hatipoğlu Hakan Hatipoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama

Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."

Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."

Asgari ücrete zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

Asgari ücrete zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

İlginizi Çekebilir

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.