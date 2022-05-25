Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan mini şortlu poz!

Bir zamanlara damga vuran 'Var mısın Yok musun?' adlı yarışma programında tanışan Hakan Hatipoğlu ile Gizem Akın ikilisinin arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü. Yaklaşık 11 yıllık evli ikili, sosyal medyadan birbirleriyle sık sık pozlarını paylaşıyor.

HAKAN HATİPOĞLU'NUN EŞİNDEN ŞORTLU POZ

34 yaşındaki Gizem Hatipoğlu, 2,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şortlu pozunu paylaştı. Hatipoğlu'nun o pozu kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Lila Hatipoğlu adında bir çocuk annesi olan Gizem Hatipoğlu Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü tamamladı.

Hatipoğlu 'Var mısın Yok musun?' yarışmasından 135 bin TL ile ayrılmıştı.

Şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.



