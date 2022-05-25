2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Giyimde konfor ve şıklığı bir araya getirmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği sütyen çeşitlerinin başında braletler geliyor. “Bralet ve sütyen farkı nedir?” sorusunun yanıtını arıyorsanız braletlerin hem sütyen fonksiyonuna sahip olduğunu hem dış giyim parçası olarak da kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Birçok farklı kombinde rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi bralet markaları ve modellerini sizin için derledik. Gelin, hep birlikte bralet kombin önerileri ve ürünlerini inceleyelim.

1. Sportif görünmeyi sevenlere: Tommy Hilfiger Bralette Spor Sütyeni

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Hem spor yaparken hem günlük giyimde tercih edebileceğiniz kaliteli bir bralet arıyorsanız Tommy Hilfiger Bralette Spor Sütyeni'ne mutlaka göz atmanızı öneririz. %91 organik pamuk, %9 elastandan üretilen kumaşı, streç yapısı ve her bedene uyumlu kalıbıyla son derece konforlu bir kullanım sunan ürün, yuvarlak yaka kesimi ve canlı kırmızı rengiyle göze de hitap ediyor. Spor yaparken rahatlıkla kullanabileceğiniz braleti dilerseniz oversize gömleklerinizle ve şortlarınızla kombinleyerek günlük giyiminizde tercih edebilir, spor ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

2. Renkli bir parça: Stradivarius Kroşe Bralet

Özellikle yaz aylarında günlük giyimde tercih edebileceğiniz hem şık hem renkli bir parça olan Stradivarius Kroşe Bralet modeli ince askıları, renkli deseni ile tam yaza hitap eden bir görünüme sahip. %100 pamuktan üretilen yumuşacık dokusu ile son derece konforlu bir kullanıma sahip olan ürünü oversize gömlekler, yüksek bel jean ve şortlarla kombinleyebilir, sıcak yaz mevsiminde spor şık stilinizi ortaya koyabilirsiniz. Bu bralet modelini çamaşır makinesinde 30 derecede hassas programda yıkayıp 110 derece ısıda ütüleyebilirsiniz.

3. Transparan gömlek ve bluzların kurtarıcısı: Barbra Bralet Sütyen

Kombinlerinizde transparan parçalar kullanmayı seviyorsanız Barbra Bralet Sütyen ile kombininize zarif ve şık bir görünüm katabilirsiniz. Zarif göğüs dekoltesi ve ince askılarıyla son derece sade ve şık bir görünüme sahip olan bralet modeli üçgen formundaki kesimi ile transparan parçaların yanı sıra dekolte elbise ve bluzlarla da harika bir uyum sağlıyor. Yumuşak kabı ve dokusu sayesinde yokmuş hissi veren ürün, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. Kaliteli malzemeden üretilen bralet modelini uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

4. Kırmızının çarpıcılığı: IŞILDA Dantelli Bralet

Hem rahat hem şık ve göz alıcı parçaları seviyorsanız Işılda markasının kırmızı renkli Dantelli Bralet modeline mutlaka şans vermelisiniz. Pedsiz ve balensiz tasarımıyla gün boyu konforlu bir his sunan ürün, göz alıcı kırmızı rengi ve zarif dantel işlemeleriyle son derece şık bir görünüme sahip. "Günlük hayatta bralet nasıl giyilir?" diye düşünüyorsanız hemen söyleyelim: Braletinizi siyah yüksek bel pantolon, blazer ceket ve stilettolarla kombinleyerek katılacağınız her davette stilinizi ortaya koyabilirsiniz. Dilerseniz kırmızı renkli braleti yüksek bel jean ve oversize gömleklerle kombinleyerek daha spor bir görünüm elde edebilirsiniz.

5. Derin dekolte sevenlerin bayılacağı bir parça: Trendyolmilla Siyah Pamuklu Lastik Detaylı Bralet

Stilinizde derin dekolte parçalar kullanmayı seviyor ve bu parçalara uyum sağlayacak bir bralet arıyorsanız Trendyolmilla Siyah Pamuklu Lastik Detaylı Bralet modeli sizin için harika bir seçim olabilir. Derin v yaka kesimi ile özellikle v şeklindeki dekoltelere rahatlıkla uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmış ürün, %95 pamuk ve %5 elastandan üretilen yumuşacık dokusuyla son derece konforlu bir his sunuyor. Giysilerinizin içine iç çamaşırı olarak kullanabileceğiniz braleti dilerseniz yüksek bel jean ve şortlarla kombinleyerek günlük giyimde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

6. Soft renkler sevenler için: Top Step Desteksiz Süngerli Hortum Detaylı Bralet

Soft renkleri sevenlerin bayılacağı diğer alternatif ürün de Top Step Desteksiz Süngerli Hortum Detaylı Bralet modeli olabilir. Yeşil rengi, ince askıları, göğüs kısmındaki hortum detayları ve dantel desenleriyle son derece şık bir görünüme sahip olan ürünü bir iç giyim parçası olarak kullanabileceğiniz gibi gömlek ve blazer ceketlerle kombinleyerek günlük kıyafetlerinizde de tercih edebilirsiniz. %95 mikropolyester ve %5 elastan olarak kullanılan bralet modeli desteksiz yapısı ve kopçasız tasarımıyla gün boyu yokmuş gibi hissettiren konforlu bir kullanım sunuyor.

7. Zarif parçalar: We Secrets Mor Bralet Takım

Hem şık hem rahat bir bralete ihtiyacınız varsa We Secret markasının Mor Bralet Takım'ına mutlaka göz atmanızı öneririz. Mor rengi, ince askıları, çiçek tasarımlı dantel detaylarıyla son derece şık bir görünüme sahip olan takımın üst parçasını ceket ve gömleklerle kombinleyerek katıldığınız davetlerde de kullanabilirsiniz. %65 pamuk, %30 polyamid ve %5 elastandan üretilen kumaşı ile son derece konforlu bir his sunan bu takımı yaz kış gönül rahatlığıyla kullanacağınıza eminiz.

8. Esnek ve rahat bir parça: DeFacto Dantelli Triangle Bralet

Konforu ve şıklığı bir arada sunan parçaları seviyorsanız DeFacto markasının Dantelli Triangle Bralet modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. Göğüs kısmındaki çapraz şerit detayları, ince askıları ve dantel desenleriyle son derece şık bir görünüme sahip olan ürün, esnek ve rahat yapısıyla konforlu bir kullanım sunuyor. %88 polyamid, %12 elastan malzemeden üretilen braleti gönül rahatlığıyla çamaşır makinesinde yıkayabilir, uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Bu zarif parçayı özellikle dekolte bluz ve gömleklerle kombinleyerek son derece şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

9. Siyah zarif bir takım: Merry Secret's Geniş Askılı Bralet Takımı

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Siz de rahatlığı ve şıklığıyla braletlere gönül veren biriyseniz Merry Secret's Geniş Askılı Bralet Takımı'na mutlaka göz atmanızı öneririz. Markanın bir bralet ve mini şort kesimli külottan oluşan takımında yer alan parçalar, çiçek desenli dantel detaylarıyla son derece şık ve zarif bir görünüme sahip. Derin v yaka ve sırt kesimiyle dekolte bluz ve elbiselerinizle rahatlıkla uyum sağlayacak bralet, desteksiz ve balensiz tasarımıyla da çok konforlu bir his sunuyor. %90 polyamid ve %10 elastandan üretilen bu takımı üzerindeki kullanım ve yıkama talimatlarına uyarak uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

10. Her ortamda giyebileceğiniz bir parça: Loya Siyah Rachel Simli Bralet

Kumaş veya deri bir ceketin yanı sıra jean ceketler veya gömleklerle de kombinleyerek kullanabileceğiniz Loya Siyah Rachel Bralet, simli kumaşı ve göğüs bölümündeki şerit detaylarıyla son derece şık bir görünüme sahip. Gece veya gündüz her kombininizde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bralet modeli; ayarlanabilir askıları, desteksiz ve balensiz yapısıyla da son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Katıldığınız davetlerin yıldızı olmanızı sağlayacak bu bralet, yaz gecelerinde sıklıkla giyeceğiniz kurtarıcı parçanız olabilir. %80 polyamid, %20 elastan kullanılarak üretilen ürünü, kullanım talimatlarına uyarak rahatlıkla uzun süre kullanabilirsiniz.