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Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi! "Bu nasıl fizik"

18.07.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, Survivor programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Son zamanlarda sosyal medyada popüler olan Sabriye Şengül, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi! "Bu nasıl fizik"

Survivor programıyla adını duyuran Sabriye Şengül son zamanlarda fenomenleri aratmayan pozlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde süper mini elbisesiyle poz veren Sabriye Şengül, bu defa bikinili poz verdi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Sabriye Şengül son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi!

Sporcu kariyerinin yanı sıra televizyon programıyla da ün kazanan Şengül, bikinili pozuyla gündeme geldi.

Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi!

Şengül'ün o pozuna, "Bu nasıl fizik", "Sabriye bu ne hal" gibi yorumlar geldi.

Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi!

1988 doğumlu Sabriye Şengül 34 yaşındadır.

Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi!

Şengül'ün Instagram'da 413 bin takipçisi bulunuyor.

Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi!

İşte Sabriye Şengül'ün Instagram pozları...

Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi!

Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi!

Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi!

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Sabriye Şengül
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