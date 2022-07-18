Survivor Sabriye Şengül bikinili poz verdi! "Bu nasıl fizik"

Survivor programıyla adını duyuran Sabriye Şengül son zamanlarda fenomenleri aratmayan pozlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde süper mini elbisesiyle poz veren Sabriye Şengül, bu defa bikinili poz verdi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Sabriye Şengül son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Sporcu kariyerinin yanı sıra televizyon programıyla da ün kazanan Şengül, bikinili pozuyla gündeme geldi.

Şengül'ün o pozuna, "Bu nasıl fizik", "Sabriye bu ne hal" gibi yorumlar geldi.

1988 doğumlu Sabriye Şengül 34 yaşındadır.

Şengül'ün Instagram'da 413 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Sabriye Şengül'ün Instagram pozları...





