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Survivor Sahra'dan Ecem Karaağaç'a sert eleştiri!

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ÜNLÜLER  | 21.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasıcı Ecem Karaağaç'ın "Sana enerji yükleyeceğim" denilerek kandırılması gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın ardından Sahra Işık, "Yaşanan saflık değil eğer doğruysa bu salaklık " dedi.

Survivor Sahra'dan Ecem Karaağaç'a sert eleştiri!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran başarılı yarışmacı Sahra Işık, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Işık geçtiğimiz gün dolandırıldığı konuşulan Ecem Karaağaç ile ilgili sert sözler söyledi.

Ecem Karaağaç, Survivor yarışması öncesi 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyerek kendisini kandırdı. Öyle ki bu sözde uzman kişi, enerji verme vaadiyle Ecem’le defalarca birlikte oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

"AKLIM MANTIĞIM ALMIYOR"

Sahra, program sunucularının Ecem Karaağaç'ın başına gelen olayı hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Haberi okuyunca şoka girdim inanamadım. Ecem'i aradım ama açmadı. Bu haber nasıl çıktı çok merak ediyorum. Çok şaşırdım inanamıyorum aklım mantığım almıyor. Ecem sakatlık yaşadığı için çok erken yarışmadan ayrıldı.

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"BU SAFLIK DEĞİL SALAKLIK"

Çok samimi arkadaş değildik. Yanlış ve art niyeti olmayan biriydi ama bu saflığın farklı bir boyutu. Ecemi arayarak sana biri kumpas mı kurdu diye soracaktım. Ecem şampiyonluğa odaklanan biri değildi ve iddiası yoktu. Keşke telefonu açsaydı da bu olay nasıl oldu diye sorsaydım. Çok üzücü kimsenin başına gelmesini istemem. Bu saflık değil farklı bir boyut olay gerçekten doğruysa bu salaklık oluyor. Çok özür dileyerek bu cümleyi kuruyorum."

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"BİRİNCİ OLSA SAVCILIĞA BAŞVURMAZDI"

Sunucuların "Ecem birinci olsaydı savcılığa başvurur muydu?" sorusuna cevap veren Sahra Işık,"Bence başvurmazdı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor Sahra ecem karaağaç

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sporcuyum diyorsun böyle bir salaklık yapıyorsun sonra yarışmaya geliyorsun hiçbir başarın olmadan yarışmayıda yarıda bırakıp kaçıyorsun, sahra çok güzel söylemiş ve çok haklı...
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