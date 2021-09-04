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Survivor Sahra son hali ile şaşırttı! Yaptırdığı estetiklerle adeta başka biri olmuş

04.09.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından Sahra Işık, yarışmaya iki kere katıldı. Survivor All Star’da da yarışan Sahra, yaptırdığı estetiklerden sonra bambaşka biri oldu. İşte Survivor Sahra Işık’ın son hali…

Survivor Sahra son hali ile şaşırttı! Yaptırdığı estetiklerle adeta başka biri olmuş

Uzun boyu, simsiyah saçları ve hırsıyla Survivor’da dikkatleri üzerine çeken Sahra, pek çok kavganın da içindeydi. Özellikle bir diğer yarışmacı Turabi ile kavgaları epey konuşuluyordu. Survivor All Star’a da dahil olan Sahra, şimdilerde evlenip mutlu bir yuva kurdu. Hırslı yarışmacının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

SURVIVOR SAHRA SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Survivor’da yarışan Sahra Işık, yarışmanın ardından pek çok estetik yaptırdı. Dudaklarına silikon yaptırıp, burnunu da kaldıran hırslı yarışmacı, elmacık kemikleri ve kaşlarına da dokunuşlar yaptırdı. Estetikle bambaşka biri olan Sahra’yı görenler, “Survivor’da yarışan Sahra ile bu kişi aynı mı?” diye sormaktan kendini alamadı. İşte Survivor Sahra’nın son hali:

Survivor Sahra son hali ile şaşırttı! Yaptırdığı estetiklerle adeta başka biri olmuş

Survivor Sahra son hali ile şaşırttı! Yaptırdığı estetiklerle adeta başka biri olmuş

SAHRA IŞIK EVLENDİ


Katıldığı survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile 2 yıl önce evlenmişti. Evlendikten sonra daha büyük değişimlere giren Sahra’nın Survivor’daki halinden eser kalmadı.
Survivor Sahra son hali ile şaşırttı! Yaptırdığı estetiklerle adeta başka biri olmuş

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu olarak bilinen Sahra, Fenerbahçe’de forma giydi, bir yandan da modellik yaptı. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olduktan sonra Malezya’da Türkiye’yi temsil etti.

Survivor Sahra son hali ile şaşırttı! Yaptırdığı estetiklerle adeta başka biri olmuş

Sahra Işık, bir süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile 2019’da evlendi. Survivor All Star kadrosunda da yer alan Sahra Işık, Pascal Nouma, Doğukan Manço, Hasan Yalnızoğlu, Hilmi Cem İntepe, Turabi Çamkıran, Ahmet Dursun, Bozok Gören, Anıl Tetik, Hakan Hatipoğlu, Taner Özdeş, Serenay Aktaş, Merve Aydın, Almeda Abazi, Duygu Çetinkaya, Merve Oflaz, Fulya Keskin, Begüm Yücetan, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Özlem Çalın gibi isimlerle yan yana mücadele etti. Berna ile arasında yaşanan kavgalarla o dönem oldukça konuşulmuştu. Şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif olan yarışmacı, ürün tanıtımları yapıyor, bir yandan da iş adamı olan eşiyle gezilerinden kareler paylaşıyor.

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survivor
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