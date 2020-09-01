MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Murat Boz'un konserinde sahne alacak

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Murat Boz'un konserinde sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 22:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Samsun Demir ve Mustafa Ceceli ile bir araya gelen Cemal Can Canseven, albüm çıkartacağını duyurmuştu. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına başladı. Öte yandan Cemal Can'dan bir sürpriz daha geldi.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Murat Boz'un konserinde sahne alacak

Survivor 2020'deki performansıyla adını duyuran ve seyirci tarafından çok sevilen Cemal Can Canseven, Murat Boz’un 18 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da vereceği konserde sahneye çıkacak. Ünlü popçu ile “Adını Bilen Yazsın” şarkısına düet yapacak.

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can, Samsun Demir ve Mustafa Ceceli ile bir araya gelmiş ve albüm çıkartacağını duyurmuştu. Cemal Can Cansever, yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına başladı.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. Çocukluğundan beri en büyük hayalinin Survivor’a katılmak olduğunu belirten Cemal Can, yarışmadan sonra hayatında büyük değişiklik yaşadığını söylemişti. Yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Bilic’le hasret gideren Cemal Can, şarkıcı olmak için ilk adımını attı.

STÜDYOYA GİRDİ

Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı ve ekibinin geliştirdiği ‘Ünlülerle Anlat Bakalım’ formatına şarkıcı Mustafa Ceceli katılmıştı. Uzaktan bağlantı ile Survivor’a konuk olan Ceceli, Cemal Can’a sürpriz bir teklifte bulunmuştu. Ünlü prodüktör Samsun Demir’in albüm teklifini ileten Mustafa Ceceli, Cemal Can’ı heyecanlandırmayı başarmıştı.Cemal Can, geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Samsun Demir’le bir araya geldi. Müzik kariyeri için eğitim alacağını söyleyen Survivor Cemal Can, ilk albüm çalışması için stüdyoya girdi. Ünlü aranjör Mustafa Ceceli ile ilk şarkısını hazırlayan Cemal Can bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan sevgilisi kim? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında?Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan sevgilisi kim? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında?
Eleme potasında çıkınca merak konusu olduEleme potasında çıkınca merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Çin'den sonra ilk kez o ilimizde yapılmıştı! 200 hasta iyileşti
Çin'den sonra ilk kez o ilimizde yapılmıştı! 200 hasta iyileşti
Polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi
Polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan sevgilisi kim? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında?
Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan sevgilisi kim? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında?
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle tatile çıkan Can Bonomo sessizliğini bozdu
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle tatile çıkmıştı! 'Kadın cinayetleri diye...'
Olaylı gece! Ufuk Bayraktar hakaretler savurdu
Olaylı gece! Ufuk Bayraktar hakaretler savurdu
Hailey Baldwin ve Justin Bieber'dan dudak dudağa poz
Dudak dudağa poza beğeni yağdı
Haldun Boysan'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Koronavirüs korkusu yüzünden...
Şoke eden detay! Koronavirüs yüzünden...
Seray Kaya korkuttu! Hastalığını açıkladı
Son haliyle korkuttu! Hastalığını açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.