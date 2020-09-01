Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Murat Boz'un konserinde sahne alacak

Survivor 2020'deki performansıyla adını duyuran ve seyirci tarafından çok sevilen Cemal Can Canseven, Murat Boz’un 18 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da vereceği konserde sahneye çıkacak. Ünlü popçu ile “Adını Bilen Yazsın” şarkısına düet yapacak.

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can, Samsun Demir ve Mustafa Ceceli ile bir araya gelmiş ve albüm çıkartacağını duyurmuştu. Cemal Can Cansever, yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına başladı.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. Çocukluğundan beri en büyük hayalinin Survivor’a katılmak olduğunu belirten Cemal Can, yarışmadan sonra hayatında büyük değişiklik yaşadığını söylemişti. Yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Bilic’le hasret gideren Cemal Can, şarkıcı olmak için ilk adımını attı.

STÜDYOYA GİRDİ

Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı ve ekibinin geliştirdiği ‘Ünlülerle Anlat Bakalım’ formatına şarkıcı Mustafa Ceceli katılmıştı. Uzaktan bağlantı ile Survivor’a konuk olan Ceceli, Cemal Can’a sürpriz bir teklifte bulunmuştu. Ünlü prodüktör Samsun Demir’in albüm teklifini ileten Mustafa Ceceli, Cemal Can’ı heyecanlandırmayı başarmıştı.Cemal Can, geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Samsun Demir’le bir araya geldi. Müzik kariyeri için eğitim alacağını söyleyen Survivor Cemal Can, ilk albüm çalışması için stüdyoya girdi. Ünlü aranjör Mustafa Ceceli ile ilk şarkısını hazırlayan Cemal Can bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

