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Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven sakallarını kesti! İşte yeni imajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 07:22 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven ilk iş olarak sakallarını kesti. Cemal Can Canseven'ın sakalsız haliyle yaptığı paylaşımı hayranlarını mest etti.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven sakallarını kesti! İşte yeni imajı

Survivor 2020'de şampiyon olan ünlü sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, aylardır uzayan sakallarını keserek yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran 2020 yılının Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu.
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Cemal Can paylaşımına, "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. Biraz konuşmamız gerekiyor" notunu düştü.
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Survivor şampiyonu Cemal Can'ın söz konusu paylaşımı ise büyük ilgi gördü. Paylaşıma 1 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi. Canseven'in hayranlarının bir kısmı ise bu halini beğenmedi.

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