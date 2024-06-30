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  4. Survivor şampiyonu Ogeday sakallarını kesti! Bıyıklı imajını paylaştı

Survivor şampiyonu Ogeday sakallarını kesti! Bıyıklı imajını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 09:46
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Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden Ogeday yarışmayı şampiyon olarak bitirdi. Survivor Ogeday son olarak, "Duygusal bağ kurdum" dediği sakallarını keserek yeni imajını paylaştı.

Survivor şampiyonu Ogeday sakallarını kesti! Bıyıklı imajını paylaştı

Survivor All Star 2024'te gerek mücadelesi gerekse kavgalarıyla adından söz ettiren Ogeday yarışmada birinci oldu. En zorlu sezonlardan biri olan Survivor All Star 2024'te şampiyon olan Ogeday Girişken sonunda sakallarını kesti.

Son röportajında "Sakallarımla duygusal bağ kurdum, kesemiyorum" diyen Ogeday sonunda harekete geçti.

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Sakallı haliyle "Görüşürüz" yazan bir paylaşım yapan Ogeday sakallarını kestirirken, yeni halini "Merhaba" yazarak paylaştı.

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Bıyıklı imajıyla sosyal medyada dikkat çeken Ogeday'ın yeni imajına fanlarından beğeni geldi.

Express


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Ogeday Girişken
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