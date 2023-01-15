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Survivor Seçkin kimdir, kaç yaşında? Survivor Seçkin Piriler'in eski eşini duyanlar şok oldu!

15.01.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor macerası 2023 Ünlüler Gönüllüler ve Fenomenler kadrosuyla 15 Ocak'ta başlıyor. Ünlüler takımında Seçkin Piriler de yer alacak. Manken Seçkin Piriler'in eski eşi, çok tanınan bir ünlü çıktı! Peki Survivor Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Survivor Seçkin kimdir, kaç yaşında? Survivor Seçkin Piriler'in eski eşini duyanlar şok oldu!

Seçkin Piriler Survivor'da yarışacak. Heyecanlı anların ekranlara geleceği programda yer alan Piriler hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında? Manken Seçkin Piriler, dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı. İşte detaylar...

Survivor Seçkin kimdir, kaç yaşında? Survivor Seçkin Piriler'in eski eşini duyanlar şok oldu!

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR?

29 Aralık 1980 İstanbul doğumlu Seçkin Piriler 42 yaşındadır. 1998'de katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Bu gelişmenin ardından modellik kariyeri başladı. Dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı.

Survivor Seçkin kimdir, kaç yaşında? Survivor Seçkin Piriler'in eski eşini duyanlar şok oldu!

Modellik, mankenlik kariyerinin yanı sıra sunuculuk, oyunculuk, şarkıcılık da yaptı.

Survivor Seçkin kimdir, kaç yaşında? Survivor Seçkin Piriler'in eski eşini duyanlar şok oldu!

Duman grubu solisti Kaan Tangöze ile 2010'da hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında adında iki çocuğu oldu. Tangöze ve Piriler, 2016'da anlaşmalı olarak boşandı.


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