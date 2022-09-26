Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti! "Yaşlanmıyor bu kız"

Seda Aktuğlu ilk olarak, seneler önce yayınlanan Var mısın Yok musun yarışması ile dikkat çekti. Var mısın Yok musun yarışmasının ardından Survivor'a katılan Aktuğlu, 2010 ve 2015 sezonlarında ekranlarda kaldı. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken isim, sosyal medya pozlarıyla yıllar sonra gündem olmaya başladı.

BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESTİ

Seda Aktuğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı.

Düzgün fiziğiyle sevenlerini büyüledi.

1987 doğumlu 35 yaşındaki Aktuğu'ya, "Yaktın yine", "Yaşlanmıyor bu kız" gibi yorumlar geldi.

ÇAMUR BANYOSU YAPTI!

Seda Aktuğlu geçtiğimiz günlerde çamuru vücuduna sürdüğü pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Aktuğlu'nun, tüm vücudunu çamurla kaplaması dikkat çekmişti.



