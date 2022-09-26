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Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti! "Yaşlanmıyor bu kız"

26.09.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu, son zamanlarda iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Bu yaz bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Aktuğlu, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti! "Yaşlanmıyor bu kız"

Seda Aktuğlu ilk olarak, seneler önce yayınlanan Var mısın Yok musun yarışması ile dikkat çekti. Var mısın Yok musun yarışmasının ardından Survivor'a katılan Aktuğlu, 2010 ve 2015 sezonlarında ekranlarda kaldı. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken isim, sosyal medya pozlarıyla yıllar sonra gündem olmaya başladı.

BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESTİ

Seda Aktuğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı.

Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

Düzgün fiziğiyle sevenlerini büyüledi.

Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

1987 doğumlu 35 yaşındaki Aktuğu'ya, "Yaktın yine", "Yaşlanmıyor bu kız" gibi yorumlar geldi.

Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

ÇAMUR BANYOSU YAPTI!

Seda Aktuğlu geçtiğimiz günlerde çamuru vücuduna sürdüğü pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

Aktuğlu'nun, tüm vücudunu çamurla kaplaması dikkat çekmişti.

Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

Survivor Seda Aktuğlu bikinili pozuyla nefes kesti!

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survivor var mısın yok musun yaşında ele
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