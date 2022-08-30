Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Seda Aktuğlu, Survivor ve Var mısın Yok musun yarışmalarında sempatik tavırlarıyla seyircilerin aklına kazındı. Son zamanlarda son haliyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı sık kullanan Aktuğlu, tatil pozlarıyla gündemde yer alıyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Seda Aktuğlu tatilden keyifli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz gün siyah bikinisiyle poz veren Aktuğlu bu poza bir yenisini daha ekledi.

Denizin içinden verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Seda Aktuğlu Survivor'a 2010 ve 2015 sezonlarında yer aldı.





