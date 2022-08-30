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Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

30.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor, Var mısın Yok musun gibi yarışmalara katılan Seda Aktuğlu, son zamanlarda değişimiyle gündem olmuştu. Son haliyle şaşırtan Seda Aktuğlu, şimdilerde Instagram pozlarıyla ön planda yer alıyor.

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Seda Aktuğlu, Survivor ve Var mısın Yok musun yarışmalarında sempatik tavırlarıyla seyircilerin aklına kazındı. Son zamanlarda son haliyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı sık kullanan Aktuğlu, tatil pozlarıyla gündemde yer alıyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Seda Aktuğlu tatilden keyifli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Geçtiğimiz gün siyah bikinisiyle poz veren Aktuğlu bu poza bir yenisini daha ekledi.

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Denizin içinden verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Seda Aktuğlu Survivor'a 2010 ve 2015 sezonlarında yer aldı.

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

Survivor Seda Aktuğlu denizin içinden bikinili poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor var mısın yok musun sosyal medya
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