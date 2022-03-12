Survivor Seda Ocak kimdir, aslen nereli? Survivor Seda kaç yaşında ve evli mi? Mesleği ne? Survivor Seda, Sema Aydemir ile ikiz kardeş mi?

Survivor'un eski yarışmacılardan olan Sema Aydemir'in ikizi olarak bilinen Seda Ocak, aslen Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenör olduğu bilinen başarılı sporcunun iki çocuğu vardır. Peki Seda Ocak kimdir?

SEDA OCAK KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve Bursa Kız Lisesi'nden mezun olmuş olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evlidir ve 2 çocuk annesidir. Spor yaşamına 10 yaşındayken atlet olarak 100 metre engelli olarak başlangıç yapmıştır. Milli takımda Balkan Şampiyonu olmasının ardından sporu bırakmıştır.

Survivor yarışmasına daha önce katılmış olan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri yayınlamıştır:

"Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Survivor Seda Ocak'ın ikiz kardeşi olan Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğmuştur. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada yarışmaktadır. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63 kilodur. Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da da mücadele vermiş olan Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.

2012 yılında Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte yarışmıştır. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiştir ve 2016 senesinde boşanmıştır. Bu evlilikten ise Ali isminde bir çocuğu vardır.

