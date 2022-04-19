Survivor Seda Ocak kimdir, aslen nereli? Survivor Seda Ocak kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir?

Survivor Seda Ocak'ın hayatı merak konusu oldu. Eşi ile 19 yıl önce evlenen ve hala birlikte olan Ocak'ın eşinin kim olduğu da merak ediliyor. Survivor'daki başarısını eski milli atlet ve antrenör olmasına borçlu olan Seda Ocak, bu sene de adından çokça bahsettiriyor. Peki Seda Ocak kimdir, aslen nereli?

SURVIVOR SEDA OCAK KİMDİR?

Survivor Seda 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Anaokulu öğretmenliği bölümünü üniversitede okuyan Seda, eğitimini Spor Bilimleri bölümünde tamamlamıştır. 100 metre engelli koşusunu uzun yıllar yapmış olan isim çocuk sahibi olduktan sonra aktif profesyonel sporu bırakmıştır ve atletizm antrenörü olmaya başlamıştır. Yarışma programlarına ise ilk olarak Ninja Warrior Türkiye ile başlamıştır. Ocak, 2014 yılında bu programa katılsa da ikinci turda elenmiştir. 2019 yılında Türkiye – Yunanistan yarışmasında yer almıştır.

37 yaşındaki yarışmacının boyu 1.72 cm'dir, kilosu ise 54'tür.

SEDA OCAK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

2003 senesinde dünya evine giren Yasin Ocak ve Seda Ocak çiftinin iki çocuğu bulunmaktadır.

