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Survivor sembol oyunu finalini kimler kazandı? O isimlerin aileleri Dominik'e gelecek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 01:27 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 14 Mayıs Pazartesi akşamı 71. bölümünde yarışmacılar Dominik'te ailelerine kavuşmak için yarıştılar. Survivor sembol oyunları finallerinde, Adem ve Hilmi Cem ile Damla ve Yağmur karşı karşıya geldi. Kazanan isimlerin ailelerinin Dominik'e geleceği sembol oyunları finalleri nefes kesti. Kaybedenlerin gözyaşlarına boğulduğu sembol oyunu finallerini kim kazandı? Birleşme partisi sonrasındaki ilk ödül oyununa ise Gönüllüler takımının müthiş geri dönüşü damga vurdu.

Survivor sembol oyunu finalini kimler kazandı? O isimlerin aileleri Dominik'e gelecek!

Survivor 2018'de birleşme partisi sonrasındaki ilk günde yarışmacılar hem ödül oyununda hem de sembol oyunu finallerinde karşı karşıya geldi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de birleşme partisinin ardından takımlar ilk ödül oyununda kıran kırana bir mücadele sergilediler. Kazanan takımın lahmacun ödülüne kavuşacağı oyunda Ünlüler çok iyi başladı ve 5-0 öne geçti. Ancak müthiş bir geri dönüşe imza atan Gönüllüler takımı oyunu 10-7'lik skorla kazanmayı başardı.

SEMBOL OYUNU FİNALİNİ KİMLER KAZANDI?
Survivor'da aylardır devam eden sembol oyunu finallerinde erkeklerde Adem ve Hilmi Cem, kadınlarda ise Damla ve Yağmur karşı karşıya geldi. Nefes kesen finalleri erkeklerde Adem, kadınlarda ise Damla kazandı. Finalde kaybeden Yağmur ise girdiği havuzda uzun süre gözyaşı döktü. Finali kazanan Adem ve Damla'nın aileleri Dominik'e gelerek çocuklarıyla hasret giderecek.

MERVE'NİN HEDEFİNDE TURABİ VAR!
Birleşme partisi sonrasında oynanan ilk ödül oyununda önde olmalarına rağmen oyunu kaybeden Ünlüler takımında Merve, mağlubiyeti Turabi'ye yükledi. 5-0 öne geçtikleri oyunu kaybeden Ünlüler'de oyun sonrasında büyük üzüntü yaşandı. Merve Aydın ise, Turabi'nin takımdan ayrı hareket etmesinin takımın dengesini bozduğunu söyledi.

GÖNÜLLÜLER'DE ANIL VE NAGİHAN TARTIŞMASI
Survivor 2018'de ödül oyunu sırasında Nagihan ile Anıl arasında tansiyon yükseldi. Anıl'a kızan Nagihan 'Artistik yapma. Moral bozuyorsun. Kendi kendine mırıldanma. Saygısızlık yapıyorsun' diye kızdı. Anıl ve Nagihan arasındaki tartışma Anıl'ın alttan almasıyla daha fazla uzamadı.

SURVIVOR'DA SAKATLANIP AMELİYAT OLAN BERNA ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ
Survivor 2018'e yedeklerden katılan ancak oyun sırasında dizinden sakatlanan Berna yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Dominik'te zorlu bir ameliyat geçiren Berna, uzun süre hastanede tedavi gördü. Berna haftalar sonra adaya gelerek takım arkadaşlarına veda etti. Yürümekte zorlanan Berna'nın koltuk değnekleri kullandığı göze çarptı. Berna'nın tedavisi bundan sonra Türkiye'de devam edecek.

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