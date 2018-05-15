Survivor sembol oyunu finalini kimler kazandı? O isimlerin aileleri Dominik'e gelecek!

Survivor 2018'de birleşme partisi sonrasındaki ilk günde yarışmacılar hem ödül oyununda hem de sembol oyunu finallerinde karşı karşıya geldi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de birleşme partisinin ardından takımlar ilk ödül oyununda kıran kırana bir mücadele sergilediler. Kazanan takımın lahmacun ödülüne kavuşacağı oyunda Ünlüler çok iyi başladı ve 5-0 öne geçti. Ancak müthiş bir geri dönüşe imza atan Gönüllüler takımı oyunu 10-7'lik skorla kazanmayı başardı.

SEMBOL OYUNU FİNALİNİ KİMLER KAZANDI?

Survivor'da aylardır devam eden sembol oyunu finallerinde erkeklerde Adem ve Hilmi Cem, kadınlarda ise Damla ve Yağmur karşı karşıya geldi. Nefes kesen finalleri erkeklerde Adem, kadınlarda ise Damla kazandı. Finalde kaybeden Yağmur ise girdiği havuzda uzun süre gözyaşı döktü. Finali kazanan Adem ve Damla'nın aileleri Dominik'e gelerek çocuklarıyla hasret giderecek.

MERVE'NİN HEDEFİNDE TURABİ VAR!

Birleşme partisi sonrasında oynanan ilk ödül oyununda önde olmalarına rağmen oyunu kaybeden Ünlüler takımında Merve, mağlubiyeti Turabi'ye yükledi. 5-0 öne geçtikleri oyunu kaybeden Ünlüler'de oyun sonrasında büyük üzüntü yaşandı. Merve Aydın ise, Turabi'nin takımdan ayrı hareket etmesinin takımın dengesini bozduğunu söyledi.