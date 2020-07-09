Survivor Sercan'ın elenme nedenini Acun Ilıcalı açıkladı! "Sercan'ın en büyük şanssızlığı..."

Survivor 2020'den bu hafta elenen isim olan olan Sercan'ın ardından gerçekleşen ilk konseyde Acun llıcalı açıklamalar yaptı. Survivor final haftası için Türkiye'den Dominik'e geri dönen Acun Ilıcalı, ada konseyinde Sercan'ın asıl elenme nedenini açıkladı

"ELİF KAZANAMAYINCA..."

Acun Ilıcalı, Sercan'ın son haftaların en iyi yarışmacısı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Sercan bu ekibin altıncısıydı. Son haftaların belki de en iyi yarışmacısıydı. Belki de en büyük şanssızlığı takımını haftalar önce yok olmasıydı. Takımından arkadaşları olsaydı o zaman iki kişi dört kişiye, iki kişi beş kişiye karşı mücadele etmek zorunda kalmayacaktı. Takım ortadan kalkınca karşı takımın dayanışmasıyla karşılaşmak zorunda kaldı. DNA olarak Elif hala ünlüler takımından. Sercan kazanmadığı zaman kendine yakın biri kazanıp ona destek olabilirdi, Elif'ten başka bir şansı yoktu. Elif de kazanamayınca Sercan da elenmek zorunda kaldı diyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.



