Survivor siyah ve beyaz takım yarışmacıları kimler? Survivor 2019'da kim hangi takıma geçti? İşte yeni kurallar

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor'da bundan sonra siyah ve beyaz olarak iki karma takımın yarışacağını açıklamıştı. Şubat ayında başlayan Survivor 2019'da bugüne kadar Türk ve Yunan takımları ayrı ayrı mücadele etmişti. Bundan sonra ise Türk ve Yunan yarışmacılardan karma olarak oluşturan iki ayrı takımın mücadelesi yaşanacak.
SİYAH VE BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI BELLİ OLDU
Survivor'da yarışmacılar oylama yaparak iki ayrı takımdaki kişileri seçecek olan iki ismi belirledi. Türk takımında Seda, Yunan takımında ise Dalaka takımları seçmek için görevlendirildi. Dalaka ve Seda kendi takımlarında yarışacak isimleri tek tek seçti. Böylece siyah ve beyaz takımlarda yarışacak olan isimler belli oldu. Her iki takımda da kadın ve erken yarışmacılar eşit şekilde dağıldı.
SURVIVOR 2019'DA YENİ KURALLAR NEDİR?
Survivor'da bundan sonra Türk ve Yunan yarışmacılardan karma olarak oluşturulan siyah ve beyaz takımların mücadelesi yaşanacak.Her hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan elemeye kalan isimler için hem Türkiye hem de Yunanistan'da sms oylaması yapılacak. Elenen isim bu oylamaların sonuçlarına göre belirlenecek.
SURVIVOR SİYAH TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Dalaka’nın seçtiği siyah takım Sude, Dimitra, Melisa, Elpida, Atakan, Panagiotis, Yusuf, Spyros, Emre'den oluştu.
SURVIVOR BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Seda'nın kaptanlığında oluşturan beyaz takımda Afroditi, Büşra, Ria, Sabriye, Nikos, Hikmet, Tony, Bora, Kyrıakos, Okay yer aldı.
'HAYAL ETTİĞİM TABLO BU'
Takımların belirlenmesinin ardından Acun Ilıcalı, yeni takımlarla ilgili ilk değerlendirmesini yaparak 'Hayal ettiğim tablo bu. Çok güzel görünüyorlar. Seyircilerimizle oylama yapmıştı ve böyle takımlar istediklerini söylemişlerdi. Bir takım daha güçlü duruyor ama kıran kıran mücadeleler yaşanacak' dedi.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da yeni konsept öncesi son eleme de yapıldı. Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımından elemeye Spyros, Tony ve Vasilikos kalmıştı. Sms oylaması sonucunda adaya veda eden isim Vasilis Vasilikos oldu.
ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta araba oyunu oyunu adeta nefesleri kesti. Araba oyunu için Dalaka ve Sude 2 ayrı takım oluşturdu ve Dalaka'nın takımı (siyah takım) 10-9 Sude'nin takımı (beyaz takım) karşısında kazandı. Katerina Dalaka'nın takımı ise kendi arasında 'siyah mı beyaz mı?' oyunu oynadı. Survivor 2019’da bu hafta arabayı Sabriye kazandı.
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