Survivor siyah ve beyaz takım yarışmacıları kimler? Survivor 2019'da kim hangi takıma geçti? İşte yeni kurallar

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor'da bundan sonra siyah ve beyaz olarak iki karma takımın yarışacağını açıklamıştı. Şubat ayında başlayan Survivor 2019'da bugüne kadar Türk ve Yunan takımları ayrı ayrı mücadele etmişti. Bundan sonra ise Türk ve Yunan yarışmacılardan karma olarak oluşturan iki ayrı takımın mücadelesi yaşanacak.

SİYAH VE BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

Survivor'da yarışmacılar oylama yaparak iki ayrı takımdaki kişileri seçecek olan iki ismi belirledi. Türk takımında Seda, Yunan takımında ise Dalaka takımları seçmek için görevlendirildi. Dalaka ve Seda kendi takımlarında yarışacak isimleri tek tek seçti. Böylece siyah ve beyaz takımlarda yarışacak olan isimler belli oldu. Her iki takımda da kadın ve erken yarışmacılar eşit şekilde dağıldı.

SURVIVOR 2019'DA YENİ KURALLAR NEDİR?

Survivor'da bundan sonra Türk ve Yunan yarışmacılardan karma olarak oluşturulan siyah ve beyaz takımların mücadelesi yaşanacak.Her hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan elemeye kalan isimler için hem Türkiye hem de Yunanistan'da sms oylaması yapılacak. Elenen isim bu oylamaların sonuçlarına göre belirlenecek.