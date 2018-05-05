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Survivor son bölümde tas kebabı ve baraka oyunlarını kim kazandı? Turabi sahalara böyle geri döndü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 01:14 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 4 Mayıs Cuma ekrana gelen 62. bölümünde takımlar hem tas kebaplı ödül oyununda hem de baraka oyununda karşı karşıya geldi. Kavga olayından sonra oyunlarda yarışmama cezası alan Turabi, yeni bölümde oyunlara geri dönerken, Hakan ve Anıl'a da meydan okudu. Survivor son bölümde ödül ve iyi baraka oyunlarını hangi takım kazandı?

Survivor son bölümde tas kebabı ve baraka oyunlarını kim kazandı? Turabi sahalara böyle geri döndü!

Survivor 2018'de Cuma akşamı iki oyun heyecanı birden yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler ilk olarak yataklı iyi baraka ödülünde karşı karşıya geldiler. Uzun zaman aradan sonra geçen hafta iyi baraka ödülü kazanan Ünlüler takımı konforlu adada kalmışlardı.

İYİ BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Geçtiğimiz hafta aldığı 5 maçlık ceza nedeniyle parkurlara çıkamayan Turabi'nin cezası bitti. Oyun alanına gelen Turabi, rakipleri hakkında hayli sert mesajlar verdi. Survivor'da son iki oyunu kaybeden Gönüllüler takımı baraka oyununa iyi başladı. Önde götürdükleri oyunu 10-6 kazanmayı başaran Gönüllüler konforlu barakalarda kalma hakkı elde etti.

HAKAN VE TURABİ KOZLARINI SAHADA PAYLAŞTI!
Kıyasıya geçen ödül oyununda Hakan Hatipoğlu ve Turabi Çamkıran karşı karşıya geldi. Kazanan ise Hakan oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve Gönüllüler takımları bu kez tas kebabı ve patates püresi için yarıştılar. Survivor'da son yemek ödülünü kazanan Ünlüler takımı oyun boyunca daha iyi bir performas gösterdi. Ödül oyununu 10-6'lık skorla kazanan Ünlüler takımı mor odada tas kebası, püre ve ardından gelen keklerle karınlarını doyurdular.

TURABİ'DEN HAKAN'A PATATES GÖNDERMESİ
Ödül oyununda sayıyı alan Turabi, Hakan Hatipoğlu'na gönderme yaparak 'patates' diye bağırdı ve sevinç gösterisini sergiledi.


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Survivor survivor 2018 survivor hakan turabi survivor 2018 62. bölüm

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